Afrique: À Saint-Louis, le trophée de la Coupe d'Afrique des nations présenté aux populations

Saint-Louis — Le trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) a été présenté, dimanche, aux populations de Saint-Louis (nord), à l'occasion d'une tournée nationale depuis plusieurs jours et baptisée "Delloo Njukkel".

Le plus prestigieux trophée du football africain a été exhibé au cours d'une procession à travers plusieurs grandes artères de la commune, notamment les quartiers de Gandon, Pikine et du Marché Sor, en présence d'un public venu nombreux pour l'événement.

À l'étape de la gouvernance de Saint-Louis, une cérémonie a été organisée, en présence de plusieurs autorités administratives, civiles et militaires, du maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, de l'entraineur de l'équipe nationale Pape Thiaw et du président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall.

"Vous avez rendu [fière] toute la nation. La joie a été immense lors de cette victoire finale", s'est-il réjoui le gouverneur de la région, Al Hassan Sall.

La cérémonie s'est terminée par une séance photo pour permettre aux uns et aux autres d'immortaliser ces moments de bonheur inoubliables.