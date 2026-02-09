Sénégal: L'IEF de Thiès récompense ses meilleurs élèves et enseignants

Une quarantaine d'élèves et d'enseignants, issus des écoles d'enseignement général, des établissements de formation professionnelle et des écoles arabo-islamiques traditionnelles (daara) des quinze communes du département de Thiès, ont été récompensés pour leurs performances, à l'occasion d'une cérémonie organisée par l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de la circonscription.

Cette fête de l'excellence abritée par l'auditorium de l'Université Iba Der Thiam a été également élargie aux élèves du département actuellement pensionnaires au lycée scientifique de Diourbel et au Lycée-nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQ).

"Nous avons voulu organiser une fête de l'excellence pour féliciter les acteurs qui se sont distingués, mais également pour créer l'émulation auprès des autres", a expliqué l'IEF de Thiès, Cheikhou Sidibé.

Selon lui, l'événement s'est voulu "inclusif", en prenant en compte les acteurs de la formation professionnelle, des daaras, des enseignants et des acteurs autour de l'école.

L'autorité éducative a aussi parlé de la récompense octroyée aux classes d'alphabétisation à travers des lauréates alphabétisées en wolof, pular et sérère.

Du matériel de coiffure, des couveuses, entre autres, ont été décernés aux lauréats issus des filières de la formation professionnelle, a souligné M. Sidibé.

L'inspecteur de l'éducation et de la formation s'est aussi félicité des performances d'enseignants qui ont obtenu 100% l'année dernière à l'entrée en sixième.