Serbie, 22e journée, 1re division

Le TSC Topola Backa arrache le point du nul à Javor (0-0). Titulaire, Prestige Mboungou a été remplacé à la 62e, sans avoir eu la moindre occasion franche.

Suisse, 23e journée, 1re division

Thoune poursuit son incroyable parcours en s'imposant 3-1 sur la pelouse du Servette. Titulaire, Bradley Mazikou n'est pas impliqué sur les buts thounois. Remplacé à la 90e.

Absent depuis début janvier, en raison d'une blessure, Christopher Ibayi est entré à la 82e.

Thoune, promu l'été dernier, conserve 11 points d'avance sur son dauphin et se rapproche d'un titre historique.

Lausanne est tenu en échec par Saint-Gall (1-1). Kévin Mouanga et Morgan Poaty étaient alignés en défense. Le défenseur central est à l'origine de l'ouverture du score de son équipe, après une double relance, du pied, puis de la tête, qui amène le but de Janneh (2e).

Le latéral gauche est sorti sur blessure à la 90e.

Au classement, Lausanne est 7e avec 29 points, devant le Servette, 8e avec 25 points.

Turquie, 21e journée, 1re division

Alanyaspor prend un point sur le terrain du Besiktas (2-2). Titulaire, Gaïus Makouta est à l'initiative de l'action du 1-0. Une frappe lointaine hors-cadre à la 19e à son crédit.

Yhoan Andzouana faisait son retour dans le onze de départ de Konyaspor, qui concède le nul 0-0 face à Gotzepe.

Blessé à la cheville et absent lors de la 20e journée, l'ancien Monégasque était aligné sur la droite de la défense.

Une première montée dès la 6e pour délivrer un bon ballon à Kramer, qui rate son duel.

Une bonne ouverture pour Muleka, dont le centre est mal repris par Olaigbe (18e).

Encore un bon centre, du gauche, qui amène une demi-volée en pivot de Muleka (59e).

Puis un ultime centre, du droit, sur la tête de Kramer, proche de marquer (90e+3).

Bref, un retour réussi pour l'international congolais.

Rude soirée pour Samsunspor, corrigé à domicile par Trabzonspor (0-3).

Titulaire au poste de numéro 6, Antoine Makoumbou a parfois manqué d'engagement et de juste défensive, à l'image du second but sur lequel il se laisse aspirer par le ballon et abandonne Yavru, en un contre deux au second poteau.

Au classement, Samsunspor est 7e avec 30 points, devant Alanyaspor, 10e avec 23 points, et Konyaspor, 12e avec 20 points.

Turquie, 24e journée, 2e division

Erokspor s'impose largement à Hatayspor (5-0). Avec Francis Nzaba titulaire et remplacé à la 63e, à 4-0.

En revanche, pas de Chandrel Massanga, disparu des feuilles de matches depuis le 23 septembre.