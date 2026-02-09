Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Dave Mafoula officialise sa candidature

Le président du parti politique de l'opposition Les Souverainistes (LS), Uphrem Dave Mafoula, a déposé le 8 février en matinée, sa candidature comptant pour l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains, à la Direction générale des affaires électorales (DGAE).

Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2021 où il avait occupé la 5e place sur sept prétendants, Uphrem Dave Mafoula place sa nouvelle candidature « sous le signe d'un nouveau départ vers la justice, la vérité et la renaissance du Congo », en insistant sur la responsabilité. « J'ai choisi ce jour pour que nous puissions déposer notre candidature. Ce qui a été fait, conformément aux dispositions légales et constitutionnelles. En le faisant, j'assume pleinement ma responsabilité en tant qu'acteur politique de l'opposition de la nation », a lancé le candidat après avoir déposé sa candidature en versant une caution non remboursable de 25 millions FCFA à la DGAE.

Il a rappelé que sa candidature mérite d'être soutenue par le peuple congolais qui aspire au changement. D'où son appel à la responsabilité. « J'ai pris ma responsabilité et je demande au peuple congolais de prendre aussi la sienne, parce que l'histoire du monde peut nous témoigner que le silence et l'absence n'ont jamais corrigé les injustices.

C'est pour cela que j'appelle le peuple congolais à prendre la part de responsabilité qui lui revient. Ce que je fais, je veux simplement répondre à cette attente, je veux être celui qui sera le président de la justice, celui qui va réparer toutes les injustices que le peuple congolais a déjà causées. Alors, c'est maintenant la responsabilité des Congolais que nous attendons », a conclu Dave Mafoula, qui entend assurément faire mieux que les 9 143 voix, soit 0,52%, de 2021.