Congo-Brazzaville: Élection présidentielle de mars - Unirr soutient la candidature de Denis Sassou N'Guesso

À la suite de l'annonce le 5 février dernier de la candidature de Denis Sassou N'Guesso à l'élection présidentielle du 15 mars, le président de l'Union pour la refondation républicaine (Unirr), parti du centre, Roger Ndokolo, salue et soutient ce choix du chef de l'État congolais sortant.

« Voir Denis Sassou N'Guesso briguer un nouveau mandat à la haute magistrature de la République du Congo, avec l'autorité de l'État, cela s'inscrit dans la logique de la préservation, en toutes circonstances, de la paix sociale, la cohésion nationale et la stabilité institutionnelle de notre pays. C'est, pour nous, une raison de plus de le soutenir dans sa démarche», a confié Roger Ndokolo lors d'un point presse. Il a appelé les membres et sympathisants de son parti à rallier la dynamique déjà mise en place par la coalition des partis de la majorité présidentielle.

Évoquant le mandat de la présidence 2026-2031, il a souhaité qu'il soit radieux, celui de l'entame d'une transmission générationnelle pour que le Congo soit une nation unie, solidaire et prospère. Il est convaincu que cet îlot de paix en Afrique centrale, grâce "au progrès par la terre, l'unité par le travail", en adhésion à l'esprit du thème de la Grande foire agricole du Congo, doit être une nation où chaque citoyen compte, où les femmes et les jeunes doivent être de véritables acteurs de développement afin de bâtir une République du Congo audacieuse, productive et innovante.

Le chef de l'État s'est engagé pour qu'à travers tout le pays, l'émulation du monde agricole se fasse. Celle-ci permettra au peuple congolais d'être libre, parce qu'il consommera ce qu'il produira. Il a prédit que ce mouvement va prendre de l'ampleur et de la force pour les années à venir et a prévu de l'accompagner.

Pour toutes ces raisons, le parti Unirr, par la voix de son président, déclare : « Denis Sassou N'Guesso est notre unique candidat à l'élection présidentielle du 15 mars 2026».