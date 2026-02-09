Congo-Brazzaville: Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza - Bélinda Ayessa parle de la visite du président Bassirou Diomaye Faye

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a effectué, les 2 et 3 février, une visite officielle de quarante-huit heures au Congo. A cette occasion, il s'est rendu au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, une institution muséale dédiée à l'histoire moderne du Congo qui met en lumière l'épopée de son explorateur Savorgnan de Brazza et de ses compagnons, parmi lesquels le sergent Malamine Camara. La directrice générale de ce haut lieu culturel, Bélinda Ayessa, revient sur cette visite considérée comme un acte de mémoire et de reconnaissance à ce héros sénégalais.

La directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza s'est dit très honorée de recevoir le président sénégalais au sein de cette institution qu'elle dirige et de lui offrir une visite guidée. « Pour nous, cela a été un véritable plaisir de recevoir ici, en ce haut lieu de culture et de mémoire, le président du Sénégal, son excellence Bassirou Diomaye Faye, qui est venu non seulement pour une visite guidée mais aussi pour rendre hommage aux personnages qui ont marqué l'histoire moderne de notre pays, à savoir le roi Iloh, 1er Makoko; Pierre Savorgnan-de-Brazza et Malamine Camara.

Alors, sans l'intrépidité du sergent Malamine, sans son courage, sans sa bravoure, s'il n'avait pas réussi à repousser Henry Morton Stanley, certainement cette page de notre histoire serait écrite autrement. J'espère que notre présentation et les informations qu'on a mises à la disposition des nos hôtes ont pu les convaincre, ont pu les enrichir. J'espère aussi qu'ils repartent de ce mémorial avec beaucoup plus d'informations, et puis aussi avec la satisfaction d'avoir rendu un hommage mérité à un digne fils du Sénégal, Malamine Camara», a déclaré Bélinda Ayessa.

Pour la petite histoire, c'est le sergent Malamine (Né au Sénégal vers 1850 et décédé à Dakar en janvier 1886), un sous-officier de l'infanterie coloniale et l'un des plus fidèles compagnons de Savorgnan de Brazza, qui a permis de fixer la frontière actuelle avec la République démocratique du Congo. En effet, c'est grâce à sa forte résistance face à l'occupant Henry Morton Stanley, surnommé Bula Matari venu de l'autre côté de la rive, que Brazzaville n'est pas le prolongement de Kinshasa.

Ainsi donc, la visite du président Bassirou Diomaye Faye au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a été un acte de mémoire et de reconnaissance à ce héros sénégalais. Il a ainsi rendu un bel hommage à cette figure emblématique, Malamine Camara, un digne fils d'Afrique qui, par son courage, sa bravoure a permis de sceller durablement des liens d'amitié entre le Sénégal et le Congo. Le chef de l'Etat sénégalais le signifie dans ses propos qu'il a consignés dans le livre d'or de ce mémorial.

«En témoignage de mon passage en ce haut lieu de mémoire, dédié à Pierre Savorgnan de Brazza, et en l'honneur de mon compatriote, le sergent Malamine Camara, qui incarne ici, dans ce pays, les solides relations d'amitié fraternelle et de coopération cordiale entre les peuples du Sénégal et du Congo. Paix à leurs âmes. Vive l'amitié sénégalo-congolaise», a écrit le chef de l'Etat sénégalais.

Notons que cette visite à laquelle ont pris part la ministre congolaise en charge de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, ainsi que celui de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondélé, relance le projet d'exposition du buste du sergent Malamine au mémorial Pierre. Savorgnan-de-Brazza en hommage au rôle historique qu'il a joué et à la fraternité entre les peuples africains.