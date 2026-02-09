Congo-Brazzaville: Election présidentielle de mars - Lassy Mbouity se retire de la course

9 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hervé Brice Mampouya

Après avoir émis l'intention de présenter sa candidature à l'élection présidentielle de mars, Grâce Herval Lassy Mbouity, président du parti politique Les Socialistes, a finalement décidé en toute responsabilité de renoncer à cette ambition .

« Je prends la parole aujourd'hui pour vous annoncer, en toute responsabilité, ma décision de retirer ma candidature à l'élection présidentielle de mars 2026 en République du Congo. Cette décision n'a pas été facile, et n'a pas été prise dans la précipitation. Elle est le fruit d'une réflexion lucide, profonde, nourrie par l'analyse de la situation politique de notre pays, par mon état de santé, surtout par le respect que je dois au peuple congolais », a dit Lassy Mbouity.

« Depuis plusieurs années, mon engagement politique a été marqué par des épreuves que je n'aurai pas imaginé dans un pays qui se dit République, dans un pays qui se dit Etat de droit. J'ai été victime de menaces de mort, de tentatives d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration et d'empoisonnement par des hommes armés et cagoulés. Après plusieurs soins, je n'ai pas revouvré ma santé. Mon corps porte encore les traces de cette barbarie. Ma santé nécessite encore des soins approfondis pour un rétablissement complet », s'est justifié le président du parti Les Socialistes.

Selon lui, les conditions ne sont pas réunies pour l'organisation d'une élection transparente et crédible. « Je retire ma candidature pour adopter une nouvelle stratégie démocratique. Une stratégie plus adaptée à la réalité de notre pays, la République du Congo. Cette stratégie repose sur une grande mobilisation, consciente et pacifique. Elle repose sur l'unité des forces du changement, sur l'éveil du citoyen congolais. Elle repose sur la liberté, la vérité, la dignité et la justice. L'avenir de notre pays se joue aussi en notre capacité de dire non », a-t-il conclu.

