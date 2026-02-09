Sahara Occidental: Un nouveau round de négociations à Madrid

Des discussions sur l'avenir du Sahara occidental se sont ouvertes le 8 février à Madrid, en Espagne, sous l'égide des États-Unis. Réunissant le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie, ces pourparlers s'inscrivent dans la continuité du processus diplomatique lancé à Washington fin janvier, avec pour objectif de relancer la recherche d'un règlement politique du conflit.

Les principaux acteurs du dossier du Sahara occidental se sont réunis dans les locaux de l'ambassade des États-Unis en Espagne pour une nouvelle session de négociations. L'information, initialement destinée à rester confidentielle, a été révélée par la presse espagnole. Ces pourparlers sont présentés comme la deuxième étape d'un cycle de discussions mené sous les auspices de Washington. Les délégations du Maroc, du Front Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie y prennent part, chacune étant représentée à haut niveau.

À la manoeuvre se trouve Massad Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique du président américain, Donald Trump. Celui-ci a récemment qualifié le règlement du conflit du Sahara occidental de « priorité absolue » pour les États-Unis. Selon plusieurs sources diplomatiques, son implication personnelle a permis de convaincre l'ensemble des parties de reprendre langue, malgré des positions toujours profondément divergentes.

Le cadre des discussions reste cependant strictement balisé. Les échanges s'appuient sur la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui considère la proposition marocaine d'autonomie comme une base sérieuse en vue d'une solution politique. Toutefois, Washington aurait demandé à Rabat de revoir en profondeur cette proposition, initialement succincte, et désormais développée dans un document d'une quarantaine de pages.

De leur côté, l'Algérie et le Front Polisario continuent de défendre l'application du principe d'autodétermination, conformément à l'accord conclu il y a plus de 35 ans. Une position maintenue malgré les pressions diplomatiques américaines et les tentatives de compromis en cours.

Si ce nouveau round de négociations suscite de prudents espoirs, les observateurs restent réservés quant à une issue rapide. Les divergences de fond demeurent importantes, mais la reprise du dialogue, à ce niveau et sous la médiation active des États-Unis, marque une étape significative dans un dossier longtemps enlisé.