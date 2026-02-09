Ethiopie: L'ambassadeur du Brésil met en avant la métamorphose accélérée d'Addis-Abeba

Addis-Abeba — L'ambassadeur du Brésil en Éthiopie, Jandyr Ferreira dos Santos, a exprimé son admiration pour l'évolution rapide d'Addis-Abeba, à l'approche du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu la semaine prochaine.

Dans un entretien accordé à l'ENA, le diplomate brésilien a souligné les profondes transformations qu'a connues la capitale diplomatique de l'Afrique, appelée à accueillir de nombreux dirigeants africains à l'occasion de ce rendez-vous continental majeur.

« Je suis en poste depuis suffisamment longtemps pour mesurer l'ampleur des changements intervenus à Addis-Abeba. C'est une ville remarquable, qui devient de plus en plus moderne et attrayante », a-t-il déclaré.

Selon l'ambassadeur, l'Éthiopie ne se limite pas à son rôle de capitale diplomatique africaine : elle constitue également un carrefour incontournable des grands enjeux mondiaux, qu'ils soient politiques, économiques ou climatiques.

Il a rappelé que le pays accueillera la COP 32 en 2027, illustrant ainsi sa place croissante sur la scène internationale.

Alors que l'Éthiopie finalise les préparatifs pour recevoir des dizaines de chefs d'État et de gouvernement africains, Jandyr Ferreira dos Santos a estimé que le sommet offrira une opportunité unique aux dirigeants de constater de visu la transformation de la capitale.

« Ils peuvent être fiers de l'action menée par le gouvernement, qui modernise la ville et améliore concrètement le quotidien de ses habitants », a-t-il affirmé, ajoutant que cette dynamique s'inscrit dans la trajectoire suivie par toutes les grandes capitales mondiales.

L'ambassadeur a également mis en avant le développement rapide des infrastructures urbaines et des services, citant l'extension des espaces verts, l'offre gastronomique et les projets de développement urbain.

Abordant les relations bilatérales, il a évoqué l'existence d'un vol direct quotidien entre l'Éthiopie et le Brésil, précisant que son gouvernement encourage les voyageurs brésiliens en transit à Addis-Abeba à prolonger leur séjour afin de découvrir la ville.

« Je suis convaincu que de plus en plus de Brésiliens viendront explorer ce pays. Nous souhaitons également que les Éthiopiens découvrent le Brésil. C'est précisément la mission de la diplomatie : rapprocher les peuples », a-t-il conclu.

L'ambassadeur a enfin invité le secteur privé et les touristes à renforcer ces échanges en visitant l'Éthiopie, berceau de l'humanité, et Addis-Abeba, une métropole en pleine effervescence.