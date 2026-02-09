Afrique: Addis-Abeba est prête à recevoir les délégations du Sommet de l'UA dans un cadre modernisé

Addis-Abeba — La capitale éthiopienne a achevé l'ensemble des préparatifs en vue d'accueillir les délégations attendues au prochain Sommet de l'Union africaine, dans un contexte marqué par une profonde transformation urbaine destinée à renforcer son statut de capitale diplomatique du continent.

La session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiendra les 11 et 12 février 2026, avant le Sommet Italie-Afrique prévu le 13 février, puis le Sommet de l'UA les 14 et 15 février 2026.

Ces rendez-vous majeurs s'inscrivent dans une dynamique de développement soutenu, portée par d'importants projets d'aménagement urbain, notamment la création de corridors modernes, la réhabilitation des berges fluviales, la modernisation du réseau routier ainsi que l'extension des infrastructures hôtelières et de congrès.

Au cours des quatre dernières années, les principaux axes de circulation de la ville ont été élargis ou rénovés, contribuant à une nette amélioration de la mobilité urbaine et à une meilleure fluidité du trafic.

Parallèlement, les projets de réaménagement des berges ont permis de transformer plusieurs zones riveraines en espaces publics attractifs, intégrant des promenades piétonnes, des espaces verts et des zones de détente, améliorant à la fois l'environnement urbain et l'esthétique de la capitale.

Le secteur hôtelier a, lui aussi, connu une expansion significative, avec l'ouverture de nouveaux établissements et d'appartements meublés, renforçant la capacité d'hébergement d'Addis-Abeba.

De même, la modernisation et l'agrandissement des centres de congrès ont accru la capacité de la ville à accueillir des événements de grande envergure.

Ces avancées s'inscrivent dans la stratégie nationale visant à repositionner Addis-Abeba comme un centre moderne de diplomatie, de commerce et de tourisme, tout en préservant son rôle historique de capitale politique de l'Afrique.

Dans ce contexte, l'Association des hôteliers d'Addis-Abeba a assuré que les établissements de la capitale sont pleinement préparés à offrir un séjour confortable aux participants du sommet.

S'exprimant auprès de l'Agence de nouvelle éthiopienne, la présidente de l'Association, Aster Solomon, a indiqué que les hôtels sont prêts à fournir des services conformes aux standards internationaux, fidèles à la tradition d'hospitalité éthiopienne.

Elle a souligné que l'essor et la modernisation des centres de congrès ont renforcé l'attractivité d'Addis-Abeba en tant que destination du tourisme d'affaires, de congrès et d'expositions (MICE), notant que plus de 50 événements internationaux et continentaux y ont été organisés au cours des six derniers mois de l'année écoulée.

Aster Solomon a également mis en avant la transformation visible de la ville, rendue possible grâce aux projets d'aménagement urbain, à la revitalisation des berges et à la création de nouveaux pôles touristiques et de loisirs.

Selon elle, ces améliorations permettront aux délégués de découvrir une ville profondément renouvelée et les encourageront à prolonger leur séjour au-delà des réunions officielles, notamment grâce à des circuits touristiques développés en partenariat avec les voyagistes.

Enfin, elle a rappelé qu'Addis-Abeba a démontré à plusieurs reprises sa capacité à accueillir des événements internationaux de haut niveau, citant notamment le deuxième Sommet Afrique-Caraïbes tenu en septembre 2025, ainsi que l'organisation prévue de la COP32 en 2027, confirmant le rôle croissant de la capitale comme hub majeur des conférences internationales.