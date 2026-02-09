Nigeria: Toujours la terreur, les meurtres et les enlèvements - Appel du Pape aux « autorités compétentes »

Kafanchan — « C'est avec douleur et inquiétude que j'ai appris les récentes attaques contre diverses communautés au Nigeria, qui ont causé de graves pertes en vies humaines ». C'est ainsi que le Pape Léon XIV a attiré l'attention de tous sur les derniers épisodes de la spirale de violence, avec des massacres et des enlèvements, qui continue de semer la douleur et la terreur parmi les populations de vastes régions du Nigeria.

Par ces paroles prononcées aujourd'hui, dimanche 8 février, après avoir récité la prière mariale de l'Angélus depuis la fenêtre de son bureau dans le Palais Apostolique, le Souverain Pontife a voulu exprimer sa « proximité dans la prière avec toutes les victimes de la violence et du terrorisme » en terre nigériane, avant d'exprimer son souhait « que les autorités compétentes continuent à oeuvrer avec détermination pour garantir la sécurité et la protection de la vie de chaque citoyen ».

Parmi les récents épisodes tragiques de violence évoqués par Léon XIV figure également l'attaque subie par la communauté catholique de Karku, dans la région administrative locale de Kajuru, dans l'État de Kaduna, qui a fait trois morts et dix disparus, dont le prêtre Nathaniel Asuwaye (photo).

Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 février, vers 3h20, selon une déclaration diffusée par Jacob Shanet, chancelier du diocèse catholique de Kafanchan, un groupe d'hommes armés, qualifiés de « terroristes » par les habitants du village, a attaqué Karku et enlevé le père Nathaniel, prêtre de l'église catholique de la Sainte Trinité, ainsi que dix autres personnes. Au cours de cette même attaque, trois hommes ont été tués. Leurs noms, Jacob Dan'azumi, Maitala Kaura et Alhaji Kusari, sont mentionnés dans le bref communiqué publié par le chancelier diocésain, qui a invité tout le monde à prier « pour le père Nathaniel, pour les 10 autres personnes enlevées et pour le repos éternel de ceux qui ont été tués lors de l'attaque ».

Ces derniers jours, selon des informations divulguées par les services de renseignement nigérians et rapportées par les agences internationales, d'autres attaques menées par des groupes armés contre des villages de la même région auraient fait trois morts et 40 disparus.