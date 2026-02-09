Cameroun: Coupe du Cameroun 2025 - Célestine Ketcha Courtès et les secrets de la victoire de Nzuimanto

Le triomphe de la Panthère Sportive du Ndé face à la Colombe du Dja-et-lobo ce 14 décembre 2025, est le fruit d'un ensemble de dispositions encadrées et pilotées par la Présidente d'honneur Célestine Ketcha Courtès , pendant cette saison sportive. Entre recrutement des joueurs, sélection du staff technique, assignation des objectifs et missions, mise en condition de l'équipe, et mobilisation des supporters, tous les maillons de la chaîne ont été suffisamment huilés pour ce 3eme Sacre de Nzuimanto... Evocation.

La saison 2025, n'a pas été sans peine pour Nzuimanto. Au début du championnat, le fauve du Ndé qui revenait de l'élite two a eu de la peine à convaincre ses supporters malgré l'encadrement et les dispositions professionnelles que bénéficiait l'équipe. C'est ainsi que la présidente d'honneur Célestine Ketcha Courtès, débauchera en urgence le coach Aroga installé en Espagne. Sa mission et ses objectifs sont clairs mais pas faciles : porter l'équipe à la tête du championnat et être finaliste de la Coupe du Cameroun.

Jeu et enjeux...

Pour y parvenir, la discipline est le maître mot dans le football. Cette discipline repose avant toute chose sur l'hébergement, la nutrition, la prise en charge le salaire, bref le traitement, l'encadrement et la motivation des joueurs et du staff. L 'on peut reconnaître que le fonctionnement de la Panthère du Ndé est conforme à celui d'un club Profionnel. À travers les 10 régions du Cameroun, des clubs des supporters ont été mis en place pour soutenir et motiver ces jeunes qui n'avaient malheureusement pas l'occasion de livrer des matchs à domicile, faute de stade, car curieusement le stade de Bangangte est toujours fermé depuis 3 ans sous un prétexte de chantier par le maire de Bangangte Eric Niat...

La remontada.

Bien qu' obligé de jouer tous ses matchs loin du Ndé, Nzuimanto réussira à se repositionner dans le classement. Sous les directives de la Présidente d'honneur, le PCA Gelis Djampom réussira avec rigueur à implémenter progressivement les consignes et stratégies en faveur d'une parfaite cohésion au sein de l'équipe. Le Coach Aroga réussira à implémenter une parfaite cohésion et un fond de jeu technico-tactique . La mobilisation des élites, mécènes et sympathisants par la reine-mère Ketcha Courtès, donnera un peu plus de carburant aux joueurs déjà en jambes : le fauve du Ndé fini 2eme au classement, et obtient ensuite sa qualification à la finale de la Coupe du Cameroun.

La Fièvre du match...

La qualification de la Panthère sportive du Ndé fait monter la fièvre dans le Ndé et la région de l'Ouest toute entière. L'on se souvient que ces dernières années, les clubs de l'Ouest ( aigle de Dschang et Bamboutos de la Mbouda) arrivés à ce stade de la compétition n'ont pas pu remporter le trophée.

En architecte expérimentée, la reine-mère Célestine Ketcha Courtès qui avait déjà conduit le fauve du Ndé en phase finale en 2009, 2014 et 2015, mettra les petits plats dans les grands. Pour cette participation à la finale de la Coupe du Cameroun, le Fauve du Ndé prend une dimension régionale et devient la Panthère Sportive de l'Ouest. Le gouverneur Awa Fonka Augustine est impliqué dans la mobilisation.

Le Championnat est terminé, les matchs de Coupe achevés, contre toute attente, Panthère fini 2eme au classement derrière Colombe, et ce sont ces 2 clubs qui ont aussi pu se qualifier pour la finale de la Coupe du Cameroun. Les regards sont tournés vers une finale sans date. D'un côté on à Colombe du Dja-et-lobo n'a pas de soucis parce qu'elle continue à s'entraîner et de livrer les matchs dans le cadre de la compétition africaine, et de l'autre côté la Panthère sportive du Ndé qui ne sait à quel saint se vouer car généralement la date de la finale détermine la mise en stage des joueurs.

4 mois de stage...

Avec expérience, engagement et la détermination qu'on lui reconnaît, la reine-mère Célestine Ketcha Courtès décidera alors de ne pas libérer les joueurs de la Panthère sportive du Ndé. Pendant un peu plus de 04 mois, elle n'aura pas hésiter sur les moyens à mettre en jeu pour une prestation optimale de l'équipe. Entraînements matchs amicaux et autres , permettront de rester concentrés en attendant la jour dit.

Victoire méritée.

La grande finale qui s'est jouée ce 14 décembre 2025, est incontestablement l'une des meilleurs de cette decenie. Après avoir largement dominé son adversaire, c'est enfin au tirs aux buts que la Panthère du Ndé remportera le trophée après le score d'un but partout en 90mn de jeu.

Il s'agira d'une victoire qui est le fruit d'une organisation structurée, et d'une parfaite synergie mis en place par la Présidente d'honneur. Les réunions préparatoires ont permis de lever près de 160 millions de francs pour une participation honorable de la Panthère sportive du Ndé à cette finale.

Alors que Colombe se croyait en terre conquise, la mobilisation impressionnante des supporters de Nzuimanto permettait déjà à l'équipe de gagner le match des vestiaires. La veillée d'arme organisée dans les vestiaires de la résidence du Ministre Ketcha Courtès était inédite. La mise à disposition des Bus pour transporter gratuitement les supporters sur l'étendue du territoire restant mémorables. Le Fans Zone aménagé dans l'enceinte de l'école publique de Fandena, avec petit déjeuner, rafraîchissement et animation pour accueillir les milliers de supporters de la Panthère était impressionnant.