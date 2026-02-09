Ile Maurice: Un policier blessé lors d'une intervention à Notre-Dame, ou les risques du métier

Un constable a été blessé alors qu'il tentait de porter assistance à une mère inquiète face au comportement agressif de son fils, dans la région de Notre-Dame, à Montagne-Longue, le mercredi 5 février.

Le policier est intervenu vers 12 h 30 en compagnie de trois collègues, à la suite d'une demande d'assistance des occupants d'une résidence de Notre-Dame. Sur place, les forces de l'ordre ont rencontré une habitante visiblement dépassée. Elle sollicitait leur aide pour transporter son fils, âgé de 40 ans, à l'hôpital psychiatrique Brown-Séquard (BSH). L'homme, très agité, se montrait particulièrement agressif, inquiétant vivement sa mère.

Lorsque le constable et son équipe ont tenté de s'approcher du quadragénaire afin de le maîtriser pour l'emmener à l'établissement hospitalier, la situation a rapidement dégénéré. L'homme aurait asséné un violent coup de tête au policier, l'atteignant directement au nez.

Sous la force de l'impact, le constable a saigné abondamment. Malgré la douleur et l'effet de surprise, les policiers ont gardé leur sang-froid et sont parvenus à maîtriser l'individu. Ce dernier a ensuite été conduit au BSH, où il a été admis au ward 2-2, sous surveillance médicale.

Le policier blessé a, pour sa part, été transporté à l'hôpital de Montagne-Longue, puis à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN) pour des examens complémentaires. À l'issue de sa consultation, le Dr Seeburn, Government Medical Officer, lui a accordé trois jours de congé maladie.

Cet acte violent rappelle que les policiers sont régulièrement appelés à intervenir dans des contextes délicats, où se mêlent tension, vulnérabilité et imprévisibilité. Des missions d'assistance qui ne sont pas sans risques pour les forces de l'ordre. Pour l'heure, l'état de santé du policier n'inspire pas d'inquiétude majeure et l'enquête se poursuit.