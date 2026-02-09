Sénégal: Bassirou Diomaye Faye à l'issue de sa tournée dans l'Est du pays - « Je quitte le Sénégal oriental avec une détermination renforcée »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a achevé sa tournée dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, marquant ainsi une étape importante de sa volonté de rapprocher l'action de l'État des réalités vécues par les populations.

À l'issue de ce déplacement, le chef de l'État a exprimé un profond sentiment de responsabilité et de reconnaissance à l'endroit des habitants du Sénégal oriental.

Dans un message partagé sur sa page Facebook, le président Faye a salué l'accueil chaleureux et la sincérité des populations locales. Il a mis en avant la qualité des échanges, soulignant que l'écoute, la patience et la confiance manifestées par les citoyens rappellent l'importance d'un lien fort entre l'État et les populations, fondé sur le respect mutuel et une présence effective sur le terrain.

Au cours des différentes étapes de la tournée, le chef de l'État dit avoir recueilli des préoccupations « justes et constantes », notamment en matière d'emploi, d'accès aux services sociaux de base, de désenclavement, de formation et de sécurité. Selon lui, ces attentes traduisent une aspiration légitime à l'équité territoriale et à la justice sociale. Il a insisté sur le fait que le développement ne saurait être véritable que s'il bénéficie à tous les citoyens, sans distinction de région ou de condition, et qu'aucun territoire ne doit rester en marge de l'effort national.

Le président de la République a également tenu à rendre hommage aux Forces de défense et de sécurité ainsi qu'à l'administration territoriale. Il a salué leur engagement, leur professionnalisme et leur sens du devoir, rappelant que leur présence et leur vigilance constituent un pilier essentiel de la stabilité, de la cohésion nationale et du développement durable. « La République leur doit reconnaissance et soutien constant, partout où elles sont déployées », a-t-il affirmé.

Concluant son message, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa détermination à poursuivre le travail engagé. « Je quitte le Sénégal oriental avec une détermination renforcée », a-t-il déclaré, assurant vouloir continuer, avec méthode et constance, à transformer les réalités du quotidien, à réduire les inégalités et à bâtir un développement plus juste, plus équilibré et plus humain pour l'ensemble du pays.