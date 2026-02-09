Invité ce dimanche à l'émission « En Vérité » sur Radio Sénégal, le fondateur d'AFRICAJOM CENTER, Alioune Tine, s'est exprimé sur la récente tournée économique du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. Pour lui, ce déplacement revêt une importance capitale à plusieurs niveaux, notamment sécuritaire, économique et éducatif.

Alioune Tine estime que le choix de ces deux régions de l'est du pays répond à une logique stratégique évidente. Situées à proximité de zones affectées par le terrorisme et le jihadisme, Tambacounda et Kédougou constituent, selon lui, des espaces clés pour la prévention des menaces sécuritaires. Il a salué la démarche du président, soulignant que le renforcement de la présence de l'État dans ces territoires frontaliers est essentiel pour anticiper les risques et garantir la sécurité nationale.

Sur le plan économique, Alioune Tine a mis en exergue le potentiel considérable de ces régions, notamment dans le domaine minier. Il a particulièrement apprécié le lancement du projet de lycée LYNAQE (Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité), qu'il considère comme un pas important vers une meilleure répartition des infrastructures éducatives.

À ses yeux, le développement industriel du pays ne peut se faire sans un investissement massif dans la formation technique et professionnelle en dehors de Dakar. Il a également rappelé l'intérêt stratégique de la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako pour dynamiser l'économie nationale et régionale.

L'ancien secrétaire général de la RADDHO voit aussi dans cette tournée une volonté affirmée de corriger les déséquilibres territoriaux. Il a rappelé que certaines zones de l'intérieur du pays ont longtemps souffert d'un sentiment d'exclusion, donnant l'impression d'être en marge de la nation. Pour lui, rapprocher ces territoires du centre décisionnel est une exigence fondamentale pour renforcer le sentiment d'appartenance nationale.

Alioune Tine a enfin insisté sur l'urgence d'une décentralisation réelle et efficace, reposant sur un partage équitable des ressources et une participation active des populations locales. Selon lui, Tambacounda et Kédougou disposent de ressources naturelles suffisantes pour contribuer significativement à l'autosuffisance alimentaire et au développement industriel du Sénégal, à condition d'un aménagement adéquat et d'investissements structurants.

Pour conclure, Alioune Tine considère la tournée du président Bassirou Diomaye Faye comme un message fort en faveur de l'unité nationale, de la cohésion sociale et d'un développement plus équilibré. Une dynamique qui, selon lui, pourrait durablement transformer le pays en valorisant des territoires longtemps relégués au second plan.