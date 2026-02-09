Ile Maurice: Navin Ramgoolam - « Trump a compris que l'accord sur les Chagos est la bonne voie »

Présent à la célébration du 60e anniversaire du Gahlot Rajput Maha Sabha, ce dimanche 8 février, au Rajput Mandir à Port-Louis, le Premier ministre Navin Ramgoolam a livré un discours axé sur le devoir de mémoire, l'unité nationale et les défis auxquels le pays est confronté.

D'emblée, il a souligné la portée « historique et symbolique » de cet anniversaire, rappelant que « 60 ans, li pa en ti zafer ». Revenant sur le passé, il a insisté sur le fait que « rien n'était facile à l'époque », évoquant une période où les moyens financiers et les aides n'existaient pas comme aujourd'hui. « Les gens ne réalisent pas toujours le progrès accompli », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a rendu hommage au travail du Gahlot Rajput Maha Sabha qui, « malgré des moyens très limités », a su transmettre des valeurs culturelles et ancestrales tout en venant en aide aux plus démunis. Il a notamment cité l'exemple de Jankeeparsad Bundhoo, qui avait mis sa maison à disposition pour servir de bureau à l'association dans la région de Savanne. Navin Ramgoolam s'est également dit préoccupé par un manque de connaissance historique chez les jeunes.

Selon lui, certains universitaires ignorent même des figures majeures de l'histoire nationale, comme Sir Seewoosagur Ramgoolam. « Il faut connaître l'histoire de Maurice et comprendre les luttes menées pour que nous puissions aujourd'hui vivre libres et disposer d'une Assemblée », a-t-il affirmé.

Dans un discours mêlant souvenirs personnels et réflexions politiques, le Premier ministre est revenu sur les épreuves traversées au cours de sa carrière. Il a indiqué partager cette expérience avec un ancien président nigérien, soulignant que « la patience, les principes et la capacité à faire face à l'adversité » avaient été déterminants.

Appelant à dépasser les divisions, il a repris une phrase évoquée par un intervenant précédent : « Cunity turns diversity into strength », tout en regrettant que des fractures persistent, parfois même au sein d'une même religion, notamment autour des castes. « Le monde est une seule famille », a-t-il ajouté, plaidant pour davantage de discernement et de solidarité.

Le Premier ministre a enfin évoqué la dignité et l'honneur du pays, assurant que Maurice « ne cédera jamais » sur ces principes. Il a fait référence au dossier des Chagos, se disant toutefois satisfait que Donald Trump ait reconnu que l'accord sur les Chagos est la voie à suivre et qu'il ne s'y oppose plus.