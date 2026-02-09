Ile Maurice: Navin Ramgoolam - « Trump a compris que l'accord sur les Chagos est la bonne voie »

8 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

Présent à la célébration du 60e anniversaire du Gahlot Rajput Maha Sabha, ce dimanche 8 février, au Rajput Mandir à Port-Louis, le Premier ministre Navin Ramgoolam a livré un discours axé sur le devoir de mémoire, l'unité nationale et les défis auxquels le pays est confronté.

D'emblée, il a souligné la portée « historique et symbolique » de cet anniversaire, rappelant que « 60 ans, li pa en ti zafer ». Revenant sur le passé, il a insisté sur le fait que « rien n'était facile à l'époque », évoquant une période où les moyens financiers et les aides n'existaient pas comme aujourd'hui. « Les gens ne réalisent pas toujours le progrès accompli », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a rendu hommage au travail du Gahlot Rajput Maha Sabha qui, « malgré des moyens très limités », a su transmettre des valeurs culturelles et ancestrales tout en venant en aide aux plus démunis. Il a notamment cité l'exemple de Jankeeparsad Bundhoo, qui avait mis sa maison à disposition pour servir de bureau à l'association dans la région de Savanne. Navin Ramgoolam s'est également dit préoccupé par un manque de connaissance historique chez les jeunes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, certains universitaires ignorent même des figures majeures de l'histoire nationale, comme Sir Seewoosagur Ramgoolam. « Il faut connaître l'histoire de Maurice et comprendre les luttes menées pour que nous puissions aujourd'hui vivre libres et disposer d'une Assemblée », a-t-il affirmé.

Dans un discours mêlant souvenirs personnels et réflexions politiques, le Premier ministre est revenu sur les épreuves traversées au cours de sa carrière. Il a indiqué partager cette expérience avec un ancien président nigérien, soulignant que « la patience, les principes et la capacité à faire face à l'adversité » avaient été déterminants.

Appelant à dépasser les divisions, il a repris une phrase évoquée par un intervenant précédent : « Cunity turns diversity into strength », tout en regrettant que des fractures persistent, parfois même au sein d'une même religion, notamment autour des castes. « Le monde est une seule famille », a-t-il ajouté, plaidant pour davantage de discernement et de solidarité.

Le Premier ministre a enfin évoqué la dignité et l'honneur du pays, assurant que Maurice « ne cédera jamais » sur ces principes. Il a fait référence au dossier des Chagos, se disant toutefois satisfait que Donald Trump ait reconnu que l'accord sur les Chagos est la voie à suivre et qu'il ne s'y oppose plus.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.