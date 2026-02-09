Congo-Kinshasa: Dix-huit civils tués dans une attaque attribuée aux ADF à Lubero

9 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins dix-huit civils ont été tués dans une attaque attribuée aux rebelles ADF à Mambimbi/Isigo, un village du groupement Bapakombe, dans le secteur de Bapere, territoire de Lubero (Nord-Kivu).

Cette attaque est survenue dans la nuit de vendredi à samedi 7 fevrier.

Selon la société civile et d'autres sources locales, les assaillants ont d'abord investi plusieurs champs appartenant à des cultivateurs avant de s'en prendre à la population locale, à l'arme blanche et par armes à feu.

Le bilan provisoire fait état de dix-huit civils tués, parmi lesquels deux femmes, ainsi que sept maisons incendiées.

De nombreux autres civils sont portés disparus, probablement enlevés par ces rebelles, précisent nos sources.

Ces informations sont confirmées par l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, qui indique que des dispositions ont été prises pour assurer la protection de la population dans la zone.

Jusqu'à ce dimanche, de nombreux habitants de Mambimbi/Isigo et des villages environnants continuent d'abandonner leurs habitations pour se réfugier dans des zones jugées plus sécurisées.

De leur côté, des acteurs de la société civile dénoncent le faible effectif des FARDC dans le secteur de Bapere, une situation qui, selon eux, permet aux ADF d'opérer sans grande résistance.

Radio Okapi n'a obtenu aucune réaction de la part du porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord des FARDC.

