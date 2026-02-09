Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - « Cette infrastructure aura un rôle catalytique »

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans sa tournée économique, a visité, hier, le chantier de la route Kidira-Bakel. Il estime que l'infrastructure va jouer un rôle catalytique pour le développement économique et social.

À Kidira, le bitumage de la route menant vers Bakel est une priorité. Les populations ne diront pas le contraire. Tôt le matin, elles se sont mobilisées pour assister à la visite du chantier. Hommes et femmes élégamment vêtus échangent sous une tente, pendant que d'autres longent la route avec des pancartes pour souhaiter la bienvenue au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le linéaire global du projet est de 250 kilomètres. Le lot 1 concerne l'axe Tambacounda-Goudiry, avec 80 km.

Le taux d'exécution est de 100 %. Le lot 2, Goudiry-Kidira, est long de 105 km, avec un taux d'avancement également de 100 %. L'axe Kidira-Bakel, long de 65 km, est exécuté à 89 %. La largeur de la plateforme est de 10,20 mètres, pour une chaussée de 7,20 mètres, soit deux voies de 3,60 mètres chacune. Le projet est accompagné de la construction d'ouvrages hydrauliques, soit 103 unités, ainsi que de la reconstruction de sept ponts et de la remise au gabarit de quatre ponts.

Plusieurs infrastructures connexes sont prévues. Il s'agit notamment de la construction de 200 km de pistes rurales en graveleux latéritique. Il est également prévu la construction d'ouvrages de drainage, la mise en place de divers dispositifs de protection et de la signalisation routière. S'y ajoutent l'aménagement de parkings pour gros porteurs, la réalisation de 5 km de voiries à Kidira et Bakel, ainsi que l'éclairage public dans les villes de Tambacounda, Goudiry, Kidira et Bakel.

Des avantages sociaux

Le projet est aussi accompagné de la construction de onze cases de santé, d'un poste de santé à Daharatou, de trois maternités à Samba Yidé, Ouro Himadou et Gabou, d'une Case des Tout-petits à Sinthiou Fissa, de 7.050 mètres de murs de clôture d'écoles pour vingt établissements situés le long du tracé, de douze forages, de vingt-deux infrastructures scolaires et d'une plateforme multifonctionnelle à Gabou.

« C'est un chantier important pour le désenclavement et la connexion avec les autres pays. Ce projet est financé par l'État et les partenaires financiers. Il y a beaucoup d'aménagements connexes. De nombreuses activités peuvent, aujourd'hui, être développées le long de cet axe », a expliqué le directeur général de l'Ageroute, Moustapha Fall. Pour le directeur régional de l'Ageroute à Tambacounda, Massamba Diop, le projet intègre de nombreux avantages sociaux.

« Ce projet a un fort potentiel social, avec les écoles, les cases de santé et la promotion des activités économiques et sociales. Des contournements permettent également aux gros porteurs de ne pas traverser Kidira », a-t-il indiqué.

Après sa visite, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué l'engagement des populations et des entreprises pour la réalisation du projet. « Nous saluons l'engagement des populations et des élus. Les entreprises sont à la hauteur et deux lots sont déjà livrés, pour une distance très appréciable », a souligné le chef de l'État.

À l'en croire, l'infrastructure sera déterminante pour le développement de la zone. « Cette route va jouer un rôle catalytique pour le développement économique et social et pour la dynamisation du commerce intracommunautaire, notamment avec notre pays frère, le Mali », s'est réjoui Bassirou Diomaye Faye.

L'autre atout majeur, selon lui, réside dans la réalisation d'ouvrages sociaux. « Beaucoup d'aménagements connexes sont réalisés et ils seront très impactants. Ils vont favoriser le développement économique et social à travers les ouvrages éducatifs, hydrauliques et sanitaires. Ce sont des aménagements importants qui vont améliorer le vécu des citoyens. J'ai reçu les maires des différentes localités. Ils ont plaidé pour le désenclavement. C'est la principale doléance. Et nos efforts iront dans ce sens, pour réduire les distances, faciliter les déplacements et surtout assurer l'équité», a assuré le président de la République.

Ainsi, pour la poursuite optimale des travaux et une livraison prochaine de l'infrastructure, le chef de l'État a instruit le ministre des Infrastructures et son collègue en charge des Finances et du Budget de déployer les efforts nécessaires afin que le chantier soit finalisé dans les meilleurs délais. « Nous allons lever les contraintes pour poursuivre la réalisation de cette infrastructure stratégique », a ajouté Bassirou Diomaye Faye.