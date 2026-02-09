Sénégal: Acte 4 de la décentralisation - La réforme bientôt soumise à l'Assemblée nationale

Le texte sur la réforme de l'Acte 4 de la décentralisation sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale. Le président du Pastef, Ousmane Sonko, a donné l'information, samedi dernier, lors de sa tournée politique dans le département de Guinguinéo.

GUINGUINÉO - À l'étape de la commune de Khelcom Birame, la population est sortie en masse, en face de la mairie, pour accueillir le convoi du président du Pastef, Ousmane Sonko, au rythme des percussionnistes sérères. Le coordonnateur communal du Pastef de Khelcom Birame, Bara Faye, a souligné que la visite ravive l'espoir du monde rural. Il a cité aussi quelques besoins prioritaires, notamment la construction de structures de santé, d'un lycée, l'accès à l'électricité, etc.

Prenant la parole, Ousmane Sonko a insisté sur le manque de moyens de nos communes. À son avis, l'État doit donner plus de moyens aux collectivités territoriales pour qu'elles puissent bien gérer les projets locaux. « L'État n'a pas vocation à réaliser de petits projets comme le pavage des communes. L'État doit s'occuper des grands projets et donner les petits projets aux communes », a précisé le leader de Pastef. Sur le même sujet, à Gagnick, Ousmane Sonko avait exposé son programme sur la gouvernance qui va déboucher sur la réforme de l'Acte 4 de la décentralisation qui doit renforcer considérablement les capacités financières des communes. Il a assuré que cette nouvelle réforme sera bientôt présentée à l'Assemblée nationale.

« Regrouper certaines communes » Toujours à Gagnick, le coordonnateur communal du Pastef, également responsable de la Jeunesse patriotique (Jps) départementale, Mbaye Babacar Mbodji, est revenu sur les doléances de la commune de Gagnick qui compte 23 villages. Entre autres, la commune souhaite la construction du lycée mixte, car le collège date d'avant l'indépendance. Pour l'Éducation, Ousmane Sonko a annoncé qu'un ambitieux programme de construction d'une centaine de lycées dans le pays a été élaboré.

Dimanche, le président du Pastef a démarré sa tournée par Panal Wolof, une localité située à 43 kilomètres de Guinguinéo non loin de Kaffrine. Le coordonnateur communal, Mor Diouf, se réjouissant de la tournée, a estimé que Panal manque de tout, du fait de son enclavement. Compte tenu des difficultés de ces communes, Ousmane Sonko a souligné que c'est pour cela qu'ils sont en train de finaliser l'Acte 4 de la décentralisation, afin de donner plus de moyens financiers aux collectivités territoriales.

« Certaines communes du pays ne sont pas viables. Dans un pays comme le Sénégal, avoir plus de 550 collectivités territoriales, c'est trop. C'est pourquoi j'ai donné des orientations au ministre pour la réforme de l'Acte 4 de la décentralisation, pour un redécoupage. S'il faut regrouper certaines communes, il faudra le faire. S'il faudra renforcer d'autres, nous le ferons également, pour des communes plus performantes », a informé Ousmane Sonko. Panal Wolof ne dispose que d'un budget de 320 millions de FCfa pour plus de 30 villages.