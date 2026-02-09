Congo-Kinshasa: APROFEC favorise l'insertion socio-économique d'au moins 50 femmes à Beni

L'ONG Action pour la Protection de la Femme, de l'Enfant et de l'Environnement au Congo (APROFEC) a lancé, vendredi 6 février à Beni (Nord-Kivu), le projet « Amani Kwetu », axé sur la réinsertion communautaire et l'autonomisation des femmes afin de renforcer la résilience communautaire.

Conçu pour une durée d'un an, ce projet vise à favoriser l'insertion socio-économique d'environ cinquante jeunes femmes diplômées confrontées au chômage. Destiné aux femmes désoeuvrées, il prévoit leur regroupement en petites coopératives selon leur domaine d'entrepreneuriat, ainsi que des sessions de mentorat, de coaching et un accompagnement en stages professionnels.

Selon Patience Sinamuli, l'une des participantes, ce projet offre une opportunité très attendue en ville de Beni, d'autant plus qu'il adopte une approche communautaire centrée sur la résilience, le mentorat, l'autonomisation et la formation des jeunes filles.

De son côté, le chef de projet, Croyance Limusu, souligne que l'autonomisation de la femme constitue un levier essentiel pour la stabilité communautaire :

« Ce que ce projet vient résoudre, c'est d'abord l'autonomisation de la femme. Quand on autonomise la femme, on résout non seulement le problème du manque d'emploi, mais aussi celui du chômage et, surtout, les questions liées aux violences, qu'elles soient sexuelles ou conjugales. Lorsqu'une femme dispose de capacités socio-économiques et financières, elle peut se prendre en charge elle-même ; cela contribue énormément à la paix, non seulement au sein du ménage, mais aussi au niveau de toute la communauté ».

Le projet Amani Kwetu ambitionne ainsi de réduire le chômage, renforcer l'autonomie financière des femmes et contribuer durablement à la paix et à la cohésion sociale dans la ville de Beni.