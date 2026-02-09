Congo-Kinshasa: APROFEC favorise l'insertion socio-économique d'au moins 50 femmes à Beni

8 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'ONG Action pour la Protection de la Femme, de l'Enfant et de l'Environnement au Congo (APROFEC) a lancé, vendredi 6 février à Beni (Nord-Kivu), le projet « Amani Kwetu », axé sur la réinsertion communautaire et l'autonomisation des femmes afin de renforcer la résilience communautaire.

Conçu pour une durée d'un an, ce projet vise à favoriser l'insertion socio-économique d'environ cinquante jeunes femmes diplômées confrontées au chômage. Destiné aux femmes désoeuvrées, il prévoit leur regroupement en petites coopératives selon leur domaine d'entrepreneuriat, ainsi que des sessions de mentorat, de coaching et un accompagnement en stages professionnels.

Selon Patience Sinamuli, l'une des participantes, ce projet offre une opportunité très attendue en ville de Beni, d'autant plus qu'il adopte une approche communautaire centrée sur la résilience, le mentorat, l'autonomisation et la formation des jeunes filles.

De son côté, le chef de projet, Croyance Limusu, souligne que l'autonomisation de la femme constitue un levier essentiel pour la stabilité communautaire :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ce que ce projet vient résoudre, c'est d'abord l'autonomisation de la femme. Quand on autonomise la femme, on résout non seulement le problème du manque d'emploi, mais aussi celui du chômage et, surtout, les questions liées aux violences, qu'elles soient sexuelles ou conjugales. Lorsqu'une femme dispose de capacités socio-économiques et financières, elle peut se prendre en charge elle-même ; cela contribue énormément à la paix, non seulement au sein du ménage, mais aussi au niveau de toute la communauté ».

Le projet Amani Kwetu ambitionne ainsi de réduire le chômage, renforcer l'autonomie financière des femmes et contribuer durablement à la paix et à la cohésion sociale dans la ville de Beni.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.