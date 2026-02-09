Congo-Kinshasa: Des agents de l'entreprise Manono Lithium réclament l'application du SMIG

Des agents de la société COLINGO, une sous-traitante de l'entreprise Manono Lithium, ont manifesté vendredi 6 février pour réclamer l'application du SMIG, fixé à 21 500 FC par jour par le gouvernement, au lieu des 13 500 FC qu'ils perçoivent actuellement.

« Nous nous étions convenus avec notre chef qu'il allait commencer à nous payer 13 500 FC par jour. Il y avait aussi le problème des tenues de travail qu'il fallait régler : il fallait acheter les tenues et les gilets à 48 000 FC, et cela a été fait », a expliqué le superviseur des agents de la société COLINGO.

Concernant sa propre situation, il a indiqué travailler au sein de l'entreprise depuis six mois.