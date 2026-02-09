Congo-Kinshasa: CAF-C1 - FC Lupopo stagne à la dernière place après son nul face à Mamelodi Sundowns

Le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi a fait match nul (1-1) contre Mamelodi Sundowns de Pretoria, dimanche 8 février, au stade TP Mazembe, lors de la 5e journée de la Ligue des champions de la CAF 2025-2026.

Ce résultat maintient les Cheminots lushois à la dernière place du groupe C de cette prestigieuse compétition interclubs africaine.

Pourtant, les Lumpas avaient bien entamé la rencontre, ouvrant le score dès la 19e minute grâce à Enock Molia Lihozasia, sur une passe décisive de Jean-Benoît Tukumbane.

Après cette ouverture du score, Lupopo s'est procuré plusieurs occasions sans parvenir à creuser l'écart. La première période s'est ainsi achevée sur le score de 1-0.

Au retour des vestiaires, les Sud-Africains ont haussé le rythme et sont parvenus à égaliser grâce à une tête puissante de Jayden Adams, sur un corner parfaitement exécuté par Aubrey Modiba (1-1).

Ce score de parité a sanctionné la fin du match.

Classement du groupe C

Al Hilal Omdurman (Soudan) : 8 pts, 5 MJ (+1)

MC Alger (Algérie) : 7 pts, 5 MJ (+1)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) : 6 pts, 5 MJ (+1)

FC Saint-Éloi Lupopo (RD Congo) : 5 pts, 5 MJ (-3)

Prochaine rencontre

Pour la 6e et dernière journée, le FC Saint-Éloi Lupopo n'a plus droit à l'erreur et est obligé de battre Al Hilal Omdurman du Soudan, le 14 février 2026, s'il veut espérer se qualifier.