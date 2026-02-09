Congo-Kinshasa: Plus de 11 000 agriculteurs de Lubero bénéficient d'un encadrement de l'ICCN en 3 ans

L'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) a accompagné, en trois année, plus de 11 000 paysans du territoire de Lubero, dans la province du Nord-Kivu.

Le chargé de communication de cet établissement public, Bienvenu Bwende, a livré ces chiffres lors d'une conférence de presse tenue vendredi 6 février à Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu.

Ce programme d'agriculture a permis la relance des filières palmier, café, cacao dans le territoire de Beni et plus récemment le blé à Lubero.

C'est avec la relance de la filières blé qu'en 2025 que l'ICCN a réussi à installer deux usines à Lubero à savoir : une minoterie et une biscuiterie moderne afin de transforme la production de Blé localement et accompagner la relance economique dans cette région

Cette minoterie moderne, dotée d'une capacité de 50 tonnes par jour, a déjà produit ses premiers sacs de farine désormais disponibles sur le marché local.

Une biscuiterie est également en phase de finalisation avant son lancement en production.

Il a également indiqué qu'au cours de la même période, le Parc national des Virunga a enregistré au moins huit naissances de gorilles.

Ce site connaît une augmentation de la capacité du réseau électrique, et ce malgré un contexte sécuritaire difficile qui a contraint à la fermeture des sites touristiques de Rumangabo, Bukima, Nyakakoma, Chegera et Kigeri.

De manière plus globale, a souligné Bienvenu Bwende, la situation des espèces du Parc national des Virunga est restée très stable.

« Nous avons réussi à mener plusieurs projets, même dans ce contexte complexe. Par exemple, la mise en service de la première phase de la centrale de Rwanguba, qui a injecté près de 15 mégawatts dans le réseau alimentant Rutshuru, Nyiragongo et la ville de Goma », a-t-il ajouté.