Congo-Kinshasa: Des vents violents et pluies torrentielles ravagent Kabambare - Centre au Maniema

Le territoire de Kabambare-centre, dans la province du Maniema, a été frappé le samedi 7 février par des vents violents accompagnés de pluies torrentielles d'une intensité exceptionnelle. Ces intempéries ont causé d'importants dégâts humains et matériels, plongeant la population dans une situation de grande précarité.

Selon les autorités locales et les organisations humanitaires, le bilan provisoire des pluies torrentielles à Kabambare-centre fait état de :

6 personnes blessées (hommes et femmes), nécessitant une prise en charge médicale urgente ; Plus de 50 ménages déplacés, privés d'abris adéquats ; Le bureau du territoire de Kabambare entièrement détruit, avec perte critique de documents administratifs, archives et équipements ;

Plus de 50 maisons écroulées, exposant les familles à une extrême vulnérabilité.

Les établissements scolaires n'ont pas été épargnés. L'Institut Kabambare et l'École primaire Salama ont perdu plusieurs salles de classe, entraînant l'interruption immédiate des activités scolaires.

Un appel pressant à l'aide humanitaire

Le député national Hemedi Amuri Xavier a exprimé sa compassion envers les sinistrés et lancé un appel urgent :

« Cette pluie a causé beaucoup de dommages. Des maisons se sont écroulées, le bureau du territoire a perdu sa toiture et tous les documents ont été mouillés. J'interpelle le gouvernement national et provincial pour qu'une aide adéquate soit apportée rapidement. La population souffre et attend ».

Mobilisation des acteurs humanitaires

L'organisation Action pour la restauration de la paix et la justice a réitéré cet appel, demandant une réponse rapide et coordonnée afin de couvrir les besoins vitaux des populations affectées à Kabambare Centre.