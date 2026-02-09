Afrique Centrale: Nomination d'un président intérimaire à la tête du FRIVAO

Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des sceaux, Guillaume Ngefa, a suspendu Bernard Kalombola, président du conseil d'administration du Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC (FRIVAO). Dans la foulée, il a nommé Dismas Kitenge Senga, président intérimaire du conseil d'administration de cet établissement public.

Ces deux arrêtés s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions du Conseil des ministres relatives au FRIVAO. À la suite des allégations visant Bernard Kalombola, le procureur général près la cour d'appel de Kisangani a été instruit d'ouvrir un dossier judiciaire à son encontre.

Pour pallier la vacance du poste, Guillaume Ngefa a choisi Dismas Kitenge Senga, président du Groupe Lotus, une ONG de défense des droits humains et de développement. Sa nomination repose sur une expérience de plus de trente ans dans la promotion des droits des populations vulnérables et des victimes de crimes nationaux et internationaux.

Son expertise a été sollicitée dans divers processus liés à la réforme de l'État de droit, à la justice transitionnelle et à la protection des défenseurs des droits humains. Il a également suivi plusieurs formations sur la prévention et la gestion des conflits.

De 2007 à 2016, Dismas Kitenge a exercé trois mandats consécutifs, soit neuf ans, comme vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). Il est actuellement doctorant en sciences politiques à l'Université de Kisangani.

À noter qu'en 2023, lors de sa première nomination en qualité de vice-président du comité de gestion du FRIVAO, il avait décliné l'offre, estimant ne pas avoir été consulté au préalable.