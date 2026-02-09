Sénégal: Filière patate - La salinisation des terres entraîne une baisse des rendements à Nder (Producteur)

Nder (Dagana) — La production de patate autour du lac de Guiers a enregistré une baisse de plus de 10 %, principalement due à l'avancée progressive de la salinisation des terres, alerte le président de la filière patate de la zone de Nder, dans le département de Dagana (nord), Mamadou Thioye.

"Le sel gagne progressivement du terrain et entraîne une baisse de plus de 10 % des rendements, impactant négativement l'ensemble des productions. La salinisation constitue aujourd'hui l'une des principales menaces pesant sur la filière patate dans cette zone", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec l'APS.

A cette contrainte, s'ajoutent des difficultés liées à l'approvisionnement en engrais, selon le producteur, précisant que si l'Etat subventionne une partie des intrants, l'autre moitié reste à la charge des producteurs.

Il a dans le même temps évoqué un contexte marqué par l'impossibilité de déterminer, avec précision, les besoins réels dans ce domaine, les périmètres agricoles étant encore en cours de localisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mamadou Thioye a également regretté l'absence de fournisseurs d'engrais agréés au niveau local, une situation qui contraint les producteurs à se rendre à Dakar ou à attendre des livraisons en provenance de la capitale.

"Pour obtenir cinq tonnes d'engrais, certains producteurs sont obligés de verser une avance de plus de cinq millions de francs CFA. Une exigence financière qui retarde souvent le démarrage de la campagne agricole", ajoute M. Thioye.

Les problèmes d'irrigation viennent davantage compliquer la situation, avec plusieurs périmètres agricoles qui restent à l'arrêt, en raison de blocages au niveau des canaux d'irrigation, qui nécessitent des travaux de réaménagement pour permettre un accès normal à l'eau.

Face à ces multiples contraintes, les producteurs appellent les autorités à engager des actions urgentes, notamment la réfection des canaux d'irrigation, le renforcement de la distribution des engrais et l'agrément de fournisseurs par zone.

Selon le président de la filière patate de la zone de Nder, une distribution zonale des intrants permettrait de réduire les coûts, d'éviter les longs déplacements et de mieux adapter les quantités d'engrais aux besoins réels des producteurs.