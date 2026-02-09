Sénégal: Diourbel - Un médecin plaide pour la digitalisation des données sanitaires

9 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Le docteur Sadibou Ba, médecin en service au district sanitaire de Diourbel (centre), milite pour une digitalisation des données sanitaires afin d'améliorer la prise en charge des patients et de faciliter la prise de décision des autorités sanitaires.

"La digitalisation des données dans le secteur de la santé permettra de prendre de meilleures décisions, de promouvoir la qualité des soins et d'aider les autorités dans leurs orientations pour le bien-être du secteur", a-t-il déclaré à des journalistes.

Le docteur Ba représentait le médecin-chef du district sanitaire de Diourbel, dimanche, lors d'une session de partage et de restitution des résultats de la phase pilote du projet "Mes données, notre santé", initié par l'association "Coeur rose".

Dans un contexte de rareté des ressources, la disponibilité de données fiables contribuera à mieux évaluer les besoins sanitaires des populations et à améliorer l'efficacité des interventions, a-t-il ajouté.

Le médecin a insisté sur la formation des acteurs de la santé et le recrutement d'informaticiens pour accompagner la digitalisation des dossiers et des données médicales.

Il a également relevé la nécessité de renforcer le cadre juridique et institutionnel, afin de trouver un équilibre entre la confidentialité des informations médicales et le droit du patient à l'information.

Le docteur Sadibou Ba s'est enfin félicité du travail de l'association "Coeur rose" en faveur de l'amélioration de la prise en charge sanitaire des populations.

