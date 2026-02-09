Sénégal: Lutte - L'écurie Fass se dresse contre le « simol »

Ce samedi 7 février 2026, les lutteurs de l'écurie Fass ont tenu un point de presse. À cette occasion, ils ont évoqué la violence dans l'arène, notamment le « simol » (vol à l'arrachée), qui a poussé le gouverneur de Dakar à appeler les acteurs à plus de responsabilité.

D'ailleurs, la Fédération sénégalaise de lutte a décidé d'interdire les face-à-face et open press jusqu'à nouvel ordre. Devant l'urgence, Fils de Tigre en a profité pour lancer un message. « Les lutteurs doivent revoir leur comportement, mais aussi leur langage, car la violence verbale provoque la violence physique. Les lutteurs sont des références et ils ont l'obligation de se comporter comme tels. Du temps de mon père, il n'y avait ni face-à-face, encore moins d'open press. Ce sont des choses qu'on a rajoutées pour mieux vendre notre sport. Si ce n'est pas possible de les modérer, il vaut mieux les arrêter... », a-t-il clamé.