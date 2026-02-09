Congo-Kinshasa: Au moins 3 000 ménages bénéficient d'une assistance alimentaire et non alimentaire à Kinshasa

Environ 3 000 familles victimes des inondations, ainsi que des personnes vivant avec un handicap, ont reçu samedi 7 février une assistance en vivres et non-vivres au stade Tata Raphaël, à Kinshasa.

Ce don, oeuvre de la Fondation Étienne Tshisekedi, a été offert aux ménages ayant perdu leurs habitations lors des inondations et recueillis dans différents sites d'accueil provisoire de la ville-province de Kinshasa.

Ces sinistrés, qui avaient trouvé refuge aux stades des Martyrs et Tata Raphaël ainsi qu'à Kinkole, sont venus nombreux au stade Tata Raphaël pour recevoir du riz, de la semoule, des haricots, du sel, de l'huile, des matelas, des vêtements et des chaussures.

« Comme on le dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est dans ce sens que la Fondation a posé ce geste pour soutenir ces 3 000 ménages et ces personnes vivant avec handicap. Il y a d'autres programmes que nous allons mettre en place au profit de ces personnes », a déclaré le Directeur général de la Fondation, Aruna Ndarabu.

En plus des familles sinistrées, des personnes vivant avec handicap comptent également parmi les bénéficiaires de ces dons.

Pour sa part, le porte-parole des 12 structures de personnes vivant avec handicap, Martin Lusambila Ediyazola, a exprimé sa reconnaissance envers la Fondation Étienne Tshisekedi.

« Nous avons au moins 530 personnes qui vont bénéficier des dons offerts par la Fondation Étienne Tshisekedi. Nous plaidons davantage pour la mise en oeuvre d'actions concrètes. Merci pour le don, mais il faut que chacun apprenne à pêcher », a-t-il souligné.

Cette action en faveur des sinistrés des inondations est la première de l'année 2026. Cependant, le Directeur général de la Fondation Étienne Tshisekedi promet que ce ne sera pas la dernière.