Congo-Kinshasa: L'Alliance des nationalistes congolais soutient le dialogue national inclusif

Le parti politique Alliance des nationalistes congolais (ANC) a exprimé, samedi 7 février, son soutien au président de la République dans sa démarche visant à instaurer un dialogue national inclusif.

Lors d'un point de presse tenu à Kinshasa, le secrétaire général de cette formation politique a déclaré vouloir profiter de cette rencontre pour proposer des réformes dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment dans les domaines politique et sécuritaire, afin de garantir le respect de l'intégrité territoriale de la RDC.

« L'Alliance des nationalistes congolais, structure politique des patriotes Wazalendo, a suivi avec satisfaction la position du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, lors de l'échange de voeux avec les diplomates accrédités en RDC, en disant oui au dialogue national inclusif, mais pas avec les criminels qui détruisent l'Est de notre pays », a déclaré Franck Membongo.

Le chef de l'État s'est dit ouvert, le 31 janvier dernier, à un dialogue national, à condition qu'il se tienne en RDC et soit organisé par les institutions de la République, dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent le pacte national.

En juillet dernier, l'ANC avait exhorté les Congolais à faire preuve d'unité, de cohésion et à préserver les frontières héritées de la période coloniale.

Son secrétaire général avait en outre salué l'engagement des Wazalendo aux côtés des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), appelant chaque citoyen à leur emboîter le pas afin de défendre l'intégrité du territoire national.