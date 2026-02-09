Afrique: CAE-C2 - L'As Maniema Union battue 1-0 par FC Azam à Zanzibar

En déplacement à Zanzibar, l'As Maniema Union de Kindu s'est incliné devant le FC Azam de Dar es Salaam sur le score étriqué d'un but à zéro, samedi 07 février, à l'Amaan Stadium, lors de la 5e journée de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Alors qu'il ne leur manquait qu'un seul point pour se qualifier, les Unionistes, conduits par le coach Papy Kimoto n'ont pas pu résister face aux poulains de l'entraineur Jean-Florent Ibenge qui ont ouvert le score à la 24e minutes de jeux.

L'unique but de cette rencontre a été marqué par Sadio Kanoute, le milieu de terrain offensif des Ice Cream Makers de Dar es Salaam.

Cette victoire permet au FC Azam d'être dans le Top 3 du classement avec 9 points ex-aequo avec l'As Maniema Union.

Après avoir perdu au match aller face à Maniema Union par le score de 2-0, les poulains de Florent Ibenge ont donc réussi à prendre leur revanche.

Les deux équipes se sont déjà affrontés trois fois. Chacune compte une victoire sur l'autre et un match nul.

Cette défaite de Maniema Union rabat complètement les cartes du groupe B.

Les Unionistes de Kindu stagnent à 9 unités avec un goal à virage de 2 buts. Widad Athletic Club qui a aussi 9 points va affronter le dernier du classement, Nairobi United de Kenya ce dimanche 8 février pour espérer prendre la tête du groupe B.

Pour se qualifier, le club congolais doit absolument battre à domicile Nairobi United dimanche 15 février courant à Kinshasa.