Congo-Kinshasa: Campagnes de sensibilisation pour la cohabitation pacifique à Djugu

Des rassemblements populaires sont régulièrement organisés pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans le secteur de Walendu Djatsi, territoire de Djugu (Ituri), a constaté vendredi 6 février un reporter de Radio Okapi.

A l'initiative des autorités coutumières et acteurs sécuritaires de ce territoire, ces campagnes de sensibilisation visent à favoriser la cohabitation pacifique entre les communautés de cette contrée.

Ces actions sont saluées par la société civile locale, qui plaide toutefois pour une plus grande implication des jeunes dans ce processus.

Selon le chef du secteur de Walendu Djatsi, toutes les couches sociales sont concernées : jeunes, responsables religieux, acteurs du secteur éducatif, autorités militaires et policières.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Les marchés et les lieux de culte sont fréquentés par toutes les communautés. La circulation se déroule sans incident. Il faut que les gens se fréquentent, parlent le même langage et se considèrent tous comme des frères », explique le chef du secteur de Walndu Djatsi, Justin Gudza.

La jeunesse appelée à s'engager

Le coordonnateur local de la société civile, Germain Mapasa, estime que sans l'implication active des jeunes, il sera difficile d'envisager un retour durable de la paix dans ce coin du pays.

« Nous demandons à toutes les communautés de Djugu de s'accepter mutuellement et d'oublier le passé. Nous appelons notre jeunesse à accompagner toutes les initiatives susceptibles de ramener une paix durable. Avant, on ne se demandait pas qui était Mulendu ou Muhema. Il ne faut pas laisser les manipulateurs nous diviser », souligne-t-il.

Lors de ces campagnes de sensibilisation, les autorités locales insistent également sur l'importance de bonnes relations entre civilo-militaire afin de permettre la protection efficace des populations.