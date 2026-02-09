Madagascar: Nate Tex impose un show hybride à guichets fermés

Entre musique, duos et animations, Nate Tex a offert un spectacle unique mêlant concert et one-man show au CCESCA.

Ce dimanche, le CCESCA Antanimena a vibré au rythme de Nate Tex, qui a offert un concert à guichets fermés mêlant performance musicale et animation théâtrale. Fort de son passé de comédien, l'artiste a su transformer la scène en un véritable espace de spectacle vivant, où chansons, humour et interaction avec le public se mêlaient harmonieusement.

La première partie a été consacrée à ses anciennes chansons, avec treize titres interprétés, dont l'ouverture spectaculaire avec « Mahatalanjona » et « Voninkazo mifoha ». Les moments forts se sont succédé : des duos avec Gaelle Tsirininofy, Nah Arimanana et Malala du groupe Zay, et même une demande en mariage d'un couple dans le public sur sa chanson «Fitia», émouvant tout le public et créant une ambiance festive et chaleureuse.

Le spectacle a été enrichi par la présence d'animateurs et d'influenceurs, tels que Fy Kely, Dezy Kely, Joely Kely et Fitiavana Mickaël, qui ont ponctué la soirée de passages comiques et interactifs. Ce mélange d'humour et de musique, rappelant les talents de comédien de Nate Tex, a transformé le concert en un véritable one-man show collectif, rendant l'expérience unique et mémorable.

La seconde partie a mis en avant son deuxième album, avec des titres phares comme « Mpandresy » et « Ampy », ainsi que des duos marquants avec Bolo sur «ATF», Barry Benson sur «Romana 12:12», et Micky sur «Tia». Nate Tex a ainsi démontré sa polyvalence, captivant le public autant par sa voix que par la présence scénique et le talent des animateurs sur scène. La sonorisation de l'événement a été assurée par SARY SY FEO.MG, tandis que l'organisation est confiée à Grace Event.

Ce concert a offert au public une expérience immersive, où la musique, les duos et l'humour se sont entremêlés pour créer un spectacle vivant, riche et inoubliable. Nate Tex confirme ainsi sa place parmi les artistes les plus complets et innovants de la scène malgache.