Afrique: Prix Andrée Moser 2026 - Rijasolo s'impose au palmarès

9 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le photographe malgache Rijasolo remporte une distinction internationale majeure grâce à une œuvre profondément ancrée dans la spiritualité malgache.

L'Union des photographes professionnels de Madagascar (UPPM) annonce avec fierté la consécration de Rijasolo, lauréat du Prix Andrée Moser 2026, décerné par un jury international dans le cadre de la Nuit de la Photo à La Chaux-de-Fonds, en Suisse. L'artiste a rendu publique cette distinction sur ses réseaux sociaux le 7 février 2026.

Rijasolo a été primé pour sa série « Madagascar, terre des esprits », récemment exposée à l'Institut français de Madagascar. En noir et blanc, il y explore l'impalpable et met en lumière le lien intime entre les Malgaches et leurs ancêtres. À la croisée du reportage documentaire et de la poésie visuelle, cette œuvre a convaincu le jury par sa force narrative, sa cohérence esthétique et la maîtrise du grain photographique.

Déjà lauréat du World Press Photo, Rijasolo confirme, avec ce nouveau prix, la portée internationale de son regard. À travers cette série, il choisit de montrer un autre visage de Madagascar, souvent réduit à ses difficultés dans les médias internationaux, en se faisant le porte-voix de la culture et de la spiritualité malgaches. Cette approche singulière, alliée à son identité photographique affirmée, a fortement pesé dans le choix du jury.

Fierté

« C'est un grand honneur pour moi de recevoir le Prix Andrée Moser. Être témoin de la culture malgache et pouvoir la partager avec le reste du monde est une immense fierté », confie le photographe.

Créé à l'automne 2021, le Prix Andrée Moser pour la photographie décerne, lors de chaque édition de la Nuit de la Photo, une bourse de soutien à un ou une photographe désigné(e) par un jury majoritairement composé de femmes. Ouvert à tous les photographes professionnels, sans distinction de nationalité, le concours est orienté vers le reportage documentaire à forte dimension esthétique.

De nouveaux projets viendront prolonger cette dynamique, confirmant l'engagement de Rijasolo à faire rayonner la richesse culturelle de Madagascar sur la scène photographique internationale.

Tagged:
