Madagascar: Mode éthique et durable - Les lauréats du prix du public clôturent la saison

La troisième édition du concours de création écoresponsable s'est achevée ce samedi après-midi à l'Alliance française d'Antananarivo (Andavamamba), lors d'un défilé public à guichet fermé réunissant les onze finalistes. Cet événement a mis en lumière des créateurs aux styles affirmés, chacun exprimant un talent singulier à travers ses pièces.

À l'occasion de ce défilé, les Prix du public ont été décernés, tandis que les Prix du jury avaient déjà été attribués précédemment à l'Institut français de Madagascar (IFM).

Dans la catégorie vêtement, le Prix du public a été remporté par Jordan Rabe. Il a exprimé sa satisfaction : « Je suis très fier, car il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Je remercie tous les protagonistes de ce concours pour m'avoir donné l'opportunité, ainsi que les formateurs internationaux très compétents, qui nous ont vraiment aidés. »

Autodidacte, Jordan Rabe a conçu quatre pièces en sept jours, juste après la semaine de formation. Ses créations sont réalisées à partir de chutes de cuir et de tissus soga à base de moisissures, récupérés lors de plusieurs inondations à Antananarivo. Il a entièrement dessiné ses pièces et prévoit de présenter une collection élargie, incluant deux créations du défilé, avec l'ambition d'organiser un grand défilé dans un à deux mois.

Créateurs engagés

Dans la catégorie accessoire, le Prix du public a été attribué à Fabienne Ralambomanana. Elle a confié : « Je suis contente du prix, parce que c'est une récompense par rapport aux heures de travail. »

Inspirée de la forêt, sa collection a été réalisée à partir de tissus récupérés, de toiles de chutes, de lin et de tissus d'ameublement. Bien que ses créations aient été prêtes entre octobre et décembre, la formation de janvier lui a permis de recentrer et de finaliser son travail.

La journée a également été animée par les partenaires, dont ConserFashion, une marque de vêtements écoresponsables créant des pièces à partir d'objets recyclés, avec des défilés présentés au public.

En se clôturant à l'Alliance française d'Antananarivo, cette troisième édition a mis en lumière une génération de créateurs engagés, aux univers variés et aux talents affirmés. À travers des matières recyclées et des démarches responsables, les finalistes ont démontré que la mode durable peut être à la fois créative, audacieuse et porteuse de sens.