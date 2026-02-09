Madagascar: Antsirabe - Une femme arrêtée après avoir brûlé vifs trois hommes

9 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une femme, identifiée grâce à une vidéo la montrant en train d'immoler trois hommes lors d'une vindicte populaire le 4 février à Tsarahonenana Sahanivotry, a été placée en garde à vue par la gendarmerie d'Antsirabe.

Elle a recouvert les suspects d'herbes sèches, les a aspergés d'essence avant de jeter une allumette enflammée. Deux des victimes sont mortes sur place, la troisième a succombé à l'hôpital.

Les trois hommes étaient accusés par la foule d'être responsables de la mort de la sœur de la femme interpellée, survenue au début de l'année.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles la défunte était enceinte et qu'elle aurait été éventrée par ces individus, qui auraient ensuite mutilé le bébé. La gendarmerie dément fermement ces récits et précise qu'elle n'était pas enceinte et qu'elle avait trouvé la mort après avoir été encornée par un bœuf.

Le trio avait déjà échappé à un lynchage deux semaines plus tôt, à Tanambao, avant d'être capturé à Sahanivotry. Leur arrestation a suscité la colère de la population, qui a menacé d'incendier le poste de gendarmerie s'ils ne leur étaient pas remis.

