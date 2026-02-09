Congo-Kinshasa: Début des travaux de réhabilitation de l'axe routier Ngandanjika-Tshikuyi

L'Office des routes (OR) a lancé, depuis jeudi 5 février, les travaux de réhabilitation de trois points chauds fortement dégradés sur le tronçon Ngandanjika-Tshikuyi, long d'environ 25 kilomètres, dans la province de Lomami.

Bourbiers, nids-de-poule et zones impraticables paralysent depuis plusieurs mois la circulation des véhicules et compliquent à la fois l'approvisionnement en marchandises et l'évacuation des produits agricoles vers Mbuji-Mayi, principal centre de consommation.

Face à cette situation, les opérateurs économiques de Ngandanjika ont sollicité une intervention urgente.

Leur appel a été entendu par le député national Bruno Miteo Nyenge, qui finance les travaux à hauteur de 30 000 dollars américains. La première tranche de ce financement a été remise il y a quelques semaines.

Sur le terrain, les ingénieurs de l'Office des routes sont déjà à pied d'oeuvre.

Selon le chef des brigades, les travaux consistent au remblayage des bourbiers et à la réparation des trous les plus critiques.

Il signale toutefois que les travaux s'effectuent en pleine saison des pluies, ce qui risque de prolonger la durée de traitement des points chauds.

Cette intervention arrive à un moment crucial.

de nombreux agriculteurs viennent d'achever leurs récoltes et se heurtent à d'importantes difficultés pour acheminer leurs produits vers les centres de consommation.

La remise en état de ce tronçon devrait ainsi faciliter la mobilité des personnes et renforcer la circulation des denrées alimentaires dans la région.