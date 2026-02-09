Congo-Kinshasa: Le trafic aérien se poursuit de manière optimale, assure le commandant de l'aéroport de Bangboka

Le commandant de l'aéroport de Bangboka, à Kisangani (Tshopo), Godard Wamba, assure que le trafic aérien se poursuit de manière optimale et que la sécurité y est efficacement garantie par les Forces armées de la RDC.

S'exprimant devant la presse, il a tenu à couper court aux rumeurs persistantes faisant état d'une prétendue fermeture de cette installation aéroportuaire.

Il souhaite également redonner confiance à la population en général, et aux voyageurs en particulier, en les invitant à ne pas céder à la peur provoquée par des rumeurs et de fausses informations circulant sur les réseaux sociaux.

Godard Wamba a précisé que tous les équipements d'aide à la navigation sont pleinement opérationnels, fournissant aux compagnies aériennes les informations nécessaires à la sécurité des aéronefs et des passagers.

Le personnel de la Régie des voies aériennes (RVA) s'engage, pour sa part, à optimiser son rendement afin d'offrir un service public de qualité et satisfaisant à l'ensemble des partenaires et clients de l'aéroport international de Kisangani-Bangboka.

« Ne tombons pas dans le jeu de nos ennemis qui tentent de déstabiliser la RDC. Ne tombons pas dans ce piège en diffusant de fausses informations. La réalité est qu'à Kisangani, l'aéroport est opérationnel à 100 % », a affirmé Godard Wamba.

L'aérogare de Bangboka a été inaugurée il y a une année.