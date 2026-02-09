Congo-Kinshasa: Lancement de la campagne de sensibilisation au paiement de l'impôt foncier à Kananga

Le gouverneur du Kasaï-Central, Moïse Kambulu, a lancé vendredi 6 février à Kananga la campagne de sensibilisation au paiement de l'impôt foncier.

Initiée par la Direction générale des recettes du Kasaï-Central (DGRKAC), en collaboration avec les opérateurs économiques de la province, cette campagne, couplée au recouvrement, se poursuivra jusqu'à la fin du mois de mars prochain.

Elle vise à informer et à sensibiliser la population sur l'importance de l'impôt foncier, tout en l'encourageant à s'acquitter de ses obligations fiscales.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des finances publiques provinciales.

Selon Lucien Luishiye Kapinga, directeur général de la DGRKAC, le paiement de cet impôt constitue un levier essentiel pour le développement de la province.

« Si nous voulons que la province puisse aller de l'avant sur le plan de l'éducation, des infrastructures et consorts, nous devons payer l'impôt foncier. C'est l'impôt foncier qui fait prospérer une province », a-t-il souligné.

Cette initiative est saluée par la société civile locale.

La structure Debout Congolais pour le Développement Durable encourage la population à s'acquitter de l'impôt foncier. Son coordonnateur provincial, Daniel Ntumba Tshimanga, appelle toutefois les autorités à poser des actions à impact visible avec les recettes perçues, estimant que cela renforcera la confiance de la population.

« Ce que nous pouvons également demander, c'est de canaliser ces fonds, même s'il s'agit d'un dollar. Il faut commencer à poser quelques actions palpables. Cela encouragera la population à payer massivement », a-t-il déclaré.

Pour cette campagne, la DGRKAC affirme avoir révisé à la baisse le montant à payer, afin de permettre à toutes les couches sociales de s'acquitter de ce devoir fiscal.