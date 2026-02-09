Congo-Kinshasa: Boxe - Tony Yoka veut un combat de vengeance contre Martin Bakole à Kinshasa

Le boxeur français Tony Yoka est en visite à Kinshasa pour la première fois sur invitation du ministre des Sports, Didier Budimbu.

L'objectif de cette visite est de discuter de projets sportifs, notamment l'organisation d'un combat de boxe de grande envergure à Kinshasa.

Lors de son entretien avec le ministre, Tony Yoka a exprimé son envie d'affronter le boxeur congolais, Martin Bakole.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« On est venu avec mon père. On a été invité par son le ministre des Sports pour voir ce qu'on peut faire cette année en termes de projet sportif. En deux ou trois mots, est-ce qu'on peut savoir sur le projet. On a bien organisé un combat ici à Kinshasa. C'était mon rêve de boxer ici et on va faire un match retour avec Martin Bakole. On est venu directement à Kinshasa pour présenter le projet », a souligné le pugiliste français.

Il dit souhaiter affronter le pugiliste congolais à Kinshasa, au Congo.

Pour sa part, Martin Bakole dit qu'il ne craint pas Tony Yoka qu'il qualifie de non professionnel.

« S'il veut un combat qu'il contacte mon équipe. Son père va pleurer pour la deuxième fois. Je vais le mettre KO », a-t-il averti.

Martin Bakole avait infligé à Tony Yoka la première défaite de sa carrière en boxe professionnelle, le 14 mai 2022 à Paris.