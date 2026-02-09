Congo-Kinshasa: Le PDDRCS pourrait consolider les efforts de paix en Ituri, estime l'administrateur de Djugu

L'administrateur du territoire de Djugu, le commissaire principal Ruffin Mapela, estime que le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS) pourrait consolider les efforts de pacification en Ituri.

Il a livré cette information samedi 7 février à Radio Okapi.

Cet officier de la Police nationale congolaise salue, à cette occasion, les groupes armés qui appliquent les recommandations issues des rencontres Aru 1 et Aru 2.

« C'est déjà un premier pas pour nous de voir ces jeunes porteurs d'armes accepter de se rencontrer et de rechercher des solutions pour la paix. Nous savons qu'il existe un programme, celui du désarmement et de la démobilisation, qui doit accompagner ces jeunes ayant participé aux dialogues d'Aru 1 et Aru 2 afin qu'ils mettent en oeuvre les résolutions issues de ces rencontres », a déclaré le commissaire principal Ruffin Mapela.

Cette autorité politico-administrative reconnaît par ailleurs qu'un groupe armé continue de perturber la situation.

Ruffin Mapela a promis de tout faire pour associer cette frange de miliciens à ce programme de paix.

« Il y a toujours des difficultés auxquelles il faut trouver des solutions. Puisque d'autres groupes armés ont accepté d'adhérer à ce programme et de remettre les armes, nous allons continuer à nous appuyer sur cette dynamique afin que la paix revienne totalement dans l'ensemble du territoire », a-t-il conclu.