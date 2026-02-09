Congo-Kinshasa: Plus de 11 000 paysans embauchés dans les usines de minoterie et biscuiterie de l'ICCN à Lubero

L'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) a embauché, en une année, plus de 11 000 paysans dans ses usines de minoterie et de biscuiterie implantées à Lubero, dans la province du Nord-Kivu.

Le chargé de communication de cet établissement public, Bienvenu Bwende, a livré ces chiffres lors d'une conférence de presse tenue vendredi 6 février à Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu.

Cette minoterie moderne, dotée d'une capacité de 50 tonnes par jour, a déjà produit ses premiers sacs de farine désormais disponibles sur le marché local.

Une biscuiterie est également en phase de finalisation avant son lancement en production.

Il a également indiqué qu'au cours de la même période, le Parc national des Virunga a enregistré au moins huit naissances de gorilles.

Ce site connaît une augmentation de la capacité du réseau électrique, et ce malgré un contexte sécuritaire difficile qui a contraint à la fermeture des sites touristiques de Rumangabo, Bukima, Nyakakoma, Chegera et Kigeri.

De manière plus globale, a souligné Bienvenu Bwende, la situation des espèces du Parc national des Virunga est restée très stable.

« Nous avons réussi à mener plusieurs projets, même dans ce contexte complexe. Par exemple, la mise en service de la première phase de la centrale de Rwanguba, qui a injecté près de 15 mégawatts dans le réseau alimentant Rutshuru, Nyiragongo et la ville de Goma », a-t-il ajouté.