Sénégal: A la Une - Une affaire d'homosexualité et de transmission volontaire du VIH

Dakar — Les quotidiens reçus, lundi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS) se font largement l'écho d'une affaire d'homosexualité et de transmission volontaire du VIH après l'arrestation entre Dakar et Kaolack de 26 personnes dont deux figures du Show-biz dans le cadre d'un vaste réseau.

"C'est une affaire qui fait déjà parler d'elle dans la presse sénégalaise et qui pourrait longtemps alimenter les discussions dans les salons. L'animateur de télévision, Pape Cheikh Diallo, ainsi que le chanteur Djiby Dramé, sont cités dans une affaire d'acte contre-nature démantelée, le vendredi 6 février 2026, par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Keur Massar", rapporte Le Soleil.

Le journal ajoute que "les deux personnalités du showbiz et dix autres individus ont été placés en garde à vue pour des faits d'association de malfaiteurs, d'acte contre-nature avec transmission volontaire du VIH et de mise en danger de la vie d'autrui. (...) sauf changement, ils seront tous déférés aujourd'hui devant le procureur de Pikine-Guédiawaye (...)".

Le même journal rapporte également que "la Division des investigations criminelles (Dic) a réalisé un coup de maître dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire Pierre Robert".

"Ce dernier, selon Le Soleil, présenté comme un riche homosexuel, aurait payé des Sénégalais pour contaminer d'autres homosexuels au VIH/Sida. Quatorze individus ont été déférés, vendredi dernier, devant le tribunal de Dakar".

Pierre Robert a été arrêté en France pour pédopornographie.

Selon L'Observateur, " la nouvelle est tombée comme un couperet, avant-hier samedi, sur la tête de plusieurs Sénégalais".

"Le site d'informations Seneweb a été le premier à lever le lièvre. La suite de cette affaire qui secoue jusqu'à des sphères insoupçonnées se poursuit dans les réseaux sociaux. Le plus souvent, confondue à une autre affaire d'homosexualité impliquant 14 personnes qui transmettaient le Vih à des personnes dont des mineurs (...). Mais les deux dossiers sont distincts et sont gérés par deux unités différentes".

"Une bombe sanitaire et judiciaire"

"Le Sénégal sous le choc après l'arrestation de douze 12 hommes dont 6 porteurs du Vih", note Vox Populi. "

Le journal relève qu'une affaire d'homosexuels "n'aura fait aussi grand bruit depuis très longtemps. En effet, la Brigade de Recherches de Keur Massar a interpellé douze (12) individus tous de nationalité sénégalaise pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d'autrui".

Libération parle d'une "sordide affaire" et écrit : "Association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du Vih Sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d'autrui. Telles sont les incriminations retenues par la Brigade de recherche de Keur Massar à la suite de 12 arrestations menées en trois temps les 4,5 et 6 février".

Libération précise que "les investigations ont débuté lorsque les gendarmes ont pris connaissance d'un renseignement concernant le nommé Pape Salif Rall Thiam (21 ans), célibataire sans enfant, électricien demeurant à Keur Mas-sar. La source crédible des gendarmes indiquait que ce dernier, qui serait porteur du Vih Sida, continuerait de s'adonner à des rapports sexuels non-protégés".

"Une bombe sanitaire et judiciaire", selon L'Info.

Source A rappelle qu'au Sénégal, "la lutte contre le VIH/SIDA ne repose pas uniquement sur la prévention et la prise en charge médicale".

"Elle s'appuie aussi sur un arsenal juridique clair. La loi n°2010-03 du 9 avril 2010 fixe les règles en matière de protection des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), tout en sanctionnant sévèrement les actes de discrimination et la transmission volontaire du virus", écrit le journal.

"Emoi et consternation", affiche à la Une L'As.

Le même journal revient également sur la tournée économique du chef de l'Etat à Tambacounda et Kédougou. "Lancement de projets d'infrastructures et d'éducation, rencontre avec les Forces de défense, Kédougou au coeur des priorités de Diomaye", note L'As.

"Kédougou en chantier", affiche à la Une Le Soleil. "Le président Bassirou Diomaye Faye a bouclé, hier, sa tournée économique dans le sud-est du pays par le lancement de chantiers majeurs dans la région aurifère destinés à transformer durablement le visage de la zone", écrit le journal.