Afrique: AIPS Afrique - Six résolutions adoptées au terme du 8e Congrès en Gambie

Bijilo (Gambie) — La 8e édition du Congrès de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS), section Afrique s'est achevée, dimanche à Bijilo, localité située à une dizaine de kilomètres de la capitale gambienne, Banjul, par l'adoption de six résolutions sur la gouvernance, les statuts et l'orientation stratégique de l'organisation continentale.

Cette édition 2026 du Congrès de l'AIPS Afrique s'était ouverte vendredi à Bijilo, sous la présidence du vice-président de la République de Gambie, Muhammad Jallow.

Les congressistes ont d'abord validé le nouveau logo de l'AIPS Afrique, marquant une étape importante dans le processus de modernisation de l'institution.

Le Congrès a également procédé à l'adoption des statuts et du règlement intérieur de l'AIPS Afrique, renforçant ainsi le cadre juridique et institutionnel de l'organisation.

Par ailleurs, trois propositions d'amendements portées par l'AIPS Afrique ont été approuvées en vue de leur soumission au Congrès mondial de l'AIPS, prévu à Lausanne.

Ces amendements concernent la limitation des mandats du président de l'AIPS à trois, l'obligation d'adhésion préalable à l'AIPS Afrique avant toute reconnaissance par l'AIPS Monde, ainsi que l'élection des représentants continentaux au comité exécutif de l'AIPS au niveau de chaque section continentale.

S'agissant de la motion de soutien au candidat Gianni Merlo, introduite par la Mauritanie, le Congrès a privilégié et recommandé la neutralité de l'AIPS Afrique.

Merlo a officialisé sa candidature à sa propre succession. Âgé de 78 ans, le dirigeant italien est à la tête de l'AIPS Monde depuis 2005 et brigue ainsi un cinquième mandat.

Zsuzsa Csisztu, vice-présidente de l'Association hongroise des journalistes sportifs, ainsi que le Coréen Hee Don Jung, président de l'AIPS Asie, sont également candidats à la présidence de l'AIPS Monde.

Les délégués ont également décidé que le choix du pays devant abriter le Congrès de l'AIPS Afrique en 2027 se fera en marge du Congrès mondial de l'AIPS à Lausanne.

Le Congrès a renouvelé sa confiance au président Abdoulaye Thiam, ainsi qu'aux membres du Comité exécutif de l'AIPS Afrique.