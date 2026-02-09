Sénégal: National 1 masculin - L'ASVD et l'As Douanes en tête des poules A et B

9 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Association sportive et culturelle de la ville de Dakar (ASCVD) et l'AS Douanes occupent respectivement le fauteuil de leaders des poules A et B du championnat masculin de basketball (National 1).

L'ASCVD et l'AS Douanes ont poursuivi leur dynamique victorieuse en signant chacune une victoire à l'issue de la quatrième journée qui a pris fin dimanche dans la soirée.

L'équipe masculine de la municipalité de Dakar avait largement dominé, 90-42, son dauphin Guédiawaye Basket Academy (GBA), mercredi, en ouverture de la 4e journée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec ce succès, l'ASCVD occupe seule la première place de la poule A.

Vainqueur du Port, 75-63, les étudiants du Dakar Université club (DUC) prennent la deuxième place.

La quatrième journée de la poule A a été aussi marquée par les victoires de la Renaissance sportive de Yoff et de Bopp.

Dans la poule B, l'As Douanes a conforté son statut de leader en battant, 71-56, la Jeanne d'Arc de Dakar.

L'AS Douanes a enregistré son quatrième succès d'affilée et totalise 8 points (+78).

Les étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint Louis sont venus battre, 71-61, les militaires de l'Association sportive des forces armées (ASFA).

L'UGB occupe la deuxième place avec le même nombre de points que les Douaniers mais sont devancés au goal-average.

-Voici les résultats enregistrés à l'issue de la 4e journée :

-Poule A

ASCVD-GBA : 90-42 ; Port- DUC :63-75 ; Tivaouane-RS Yoff : 72-79 ; Bopp-Louga BC : 71-56

-Poule B

ABAZ-Mermoz :48-62 ; ASFA-UGB : 61-71 ; USO-US Rail : 52-66 ; Douanes-JA : 61-53

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.