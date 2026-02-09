Sénégal: National 1 masculin - L'ASVD et l'As Douanes en tête des poules A et B

Dakar — L'Association sportive et culturelle de la ville de Dakar (ASCVD) et l'AS Douanes occupent respectivement le fauteuil de leaders des poules A et B du championnat masculin de basketball (National 1).
L'ASCVD et l'AS Douanes ont poursuivi leur dynamique victorieuse en signant chacune une victoire à l'issue de la quatrième journée qui a pris fin dimanche dans la soirée.
L'équipe masculine de la municipalité de Dakar avait largement dominé, 90-42, son dauphin Guédiawaye Basket Academy (GBA), mercredi, en ouverture de la 4e journée.
Avec ce succès, l'ASCVD occupe seule la première place de la poule A.
Vainqueur du Port, 75-63, les étudiants du Dakar Université club (DUC) prennent la deuxième place.
La quatrième journée de la poule A a été aussi marquée par les victoires de la Renaissance sportive de Yoff et de Bopp.
Dans la poule B, l'As Douanes a conforté son statut de leader en battant, 71-56, la Jeanne d'Arc de Dakar.
L'AS Douanes a enregistré son quatrième succès d'affilée et totalise 8 points (+78).
Les étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint Louis sont venus battre, 71-61, les militaires de l'Association sportive des forces armées (ASFA).
L'UGB occupe la deuxième place avec le même nombre de points que les Douaniers mais sont devancés au goal-average.
-Voici les résultats enregistrés à l'issue de la 4e journée :
-Poule A
ASCVD-GBA : 90-42 ; Port- DUC :63-75 ; Tivaouane-RS Yoff : 72-79 ; Bopp-Louga BC : 71-56
-Poule B
ABAZ-Mermoz :48-62 ; ASFA-UGB : 61-71 ; USO-US Rail : 52-66 ; Douanes-JA : 61-53