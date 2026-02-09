Sénégal: Thiamène, une cité religieuse de la région de Fatick, expose ses besoins en infrastructures

Thiamène (Fatick) — Le président du comité d'organisation du Gamou de Thiamène, Sidy Thiam, plaide pour l'accélération de l'exécution des projets d'infrastructures dans ce village de la commune de la région de Fatick, insistant sur la nécessité dans les meilleurs délais la grande mosquée de la localité, un ouvrage entamé grâce aux efforts des populations locales.

"La demande la plus urgente concerne l'accélération de la construction de la mosquée et sa livraison, afin de permettre à Thiamène d'être en phase avec son statut de cité religieuse", a-t-il déclaré en marge de la cérémonie officielle du Gamou, tenue samedi, en présence de plusieurs autorités venues de la région de Fatick et d'autres localités du pays.

Sidy Thiam a également plaidé pour la construction d'un collège d'enseignement moyen (CEM) à Thiamène, ce qui permettra de soulager l'école élémentaire du village, qui a provisoirement mis à disposition deux de ses salles de classe.

Le site devant abriter cette infrastructure est déjà identifié et disponible, a-t-il signalé, avant de solliciter la construction d'un poste de santé, afin de répondre aux besoins sanitaires des populations locales.

Il a aussi soulevé la question de la réhabilitation de l'axe Tattaguine-Thiamène-Fatick, dont la livraison devrait contribuer au développement socio-économique du village.

Selon Sidy Thiam, le bon niveau d'organisation du Gamou est le fruit de la diligence des autorités administratives, notamment de la sous-préfète de Tattaguine.

Il a salué les engagements pris malgré la non-tenue d'un comité local de développement, tout en magnifiant l'appui de la mairie, à travers l'extension du réseau hydraulique, la réparation des lampadaires défectueux et la mise à disposition d'une pelle mécanique, entre autres actions.

La sous-préfète de Tattaguine, Ndèye Sophie Sène, s'est réjouie de la bonne organisation du Gamou de Thiaméne, saluant l'engagement des populations et des autorités locales.

Elle s'est dite heureuse de participer à cet événement qu'elle comme un moment de vivification de la foi.

Revenant sur les doléances exprimées, l'autorité administrative a exprimé son espoir quant à leur satisfaction.

"Les doléances formulées l'année passée, concernant notamment le collège, ont été prises en compte cette année, et nous espérons qu'il en sera de même pour les autres projets", a-t-elle indiqué.

Le guide religieux Cheikh El Hadji Abdoulaye ibn Cheikh Ahmed Dame Ibrahima Niass a pour sa part exhorté les disciples à entretenir une bonne entente avec les autorités. Il a rappelé les recommandations de Ibrahim ibn El Hadji Niasse, dit Baye Niass, invitant les talibés à écouter leurs autorités locales afin que leurs doléances soient transmises par voie hiérarchique.

Se félicitant de la collaboration entre les autorités locales et les populations de Thiamène, il a souligné l'importance du soutien de la mairie, rappelant l'importance historique et spirituelle de Thiamène pour la famille de son grand-père, Baye Niass.