Sénégal: Medina Baye - Plus de 100 enfants circoncis gratuitement lors d'une journée d'action communautaire

Kaolack — Une centaine enfants ont été circoncis gratuitement au cours d'une journée d'action sociale et d'engagement communautaire tenue dimanche à Médina Baye, cité religieuse de la commune de Kaolack (centre), à l'initiative du conseil en santé communautaire et infirmier d'Etat Cheikh Niang.

Soixante-dix autres personnes ont également bénéficié, par la même occasion, d'un dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'hépatite B.

"La santé et le développement durable au coeur de la cité, le don de soi pour Médina Baye", est le thème de cette activité qui vise à promouvoir une santé communautaire "durable et accessible à tous".

Un panel de sensibilisation sur l'hépatite B a été animé, à l'occasion, par le docteur Bamba Cissé, chef du service hépato-gastroentérologie du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN) de Kaolack.

Le spécialiste a insisté sur l'importance du dépistage précoce, de la prévention et de la prise en charge médicale de cette maladie.

L'initiateur de la journée, Cheikh Niang, a assuré que le suivi des personnes dépistées sera "effectivement assuré", afin de garantir une prise en charge durable des patients concernés.

M. Niang a par ailleurs annoncé sa volonté de renforcer davantage ses actions sociales, notamment à travers l'enrôlement des enfants à la Couverture sanitaire universelle (CSU), l'accompagnement des femmes organisées en groupements pour leur formalisation, en vue de contribuer à leur autonomisation économique.

"Notre ambition est de développer Médina Baye, Kaolack et de participer à la prise en charge des préoccupations des populations", a-t-il indiqué, soulignant que cette journée est l'illustration d'un "engagement citoyen fort" en faveur du bien-être collectif et du développement local.