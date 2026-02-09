Sénégal: Medina Baye - Plus de 100 enfants circoncis gratuitement lors d'une journée d'action communautaire

9 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Une centaine enfants ont été circoncis gratuitement au cours d'une journée d'action sociale et d'engagement communautaire tenue dimanche à Médina Baye, cité religieuse de la commune de Kaolack (centre), à l'initiative du conseil en santé communautaire et infirmier d'Etat Cheikh Niang.

Soixante-dix autres personnes ont également bénéficié, par la même occasion, d'un dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'hépatite B.

"La santé et le développement durable au coeur de la cité, le don de soi pour Médina Baye", est le thème de cette activité qui vise à promouvoir une santé communautaire "durable et accessible à tous".

Un panel de sensibilisation sur l'hépatite B a été animé, à l'occasion, par le docteur Bamba Cissé, chef du service hépato-gastroentérologie du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN) de Kaolack.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le spécialiste a insisté sur l'importance du dépistage précoce, de la prévention et de la prise en charge médicale de cette maladie.

L'initiateur de la journée, Cheikh Niang, a assuré que le suivi des personnes dépistées sera "effectivement assuré", afin de garantir une prise en charge durable des patients concernés.

M. Niang a par ailleurs annoncé sa volonté de renforcer davantage ses actions sociales, notamment à travers l'enrôlement des enfants à la Couverture sanitaire universelle (CSU), l'accompagnement des femmes organisées en groupements pour leur formalisation, en vue de contribuer à leur autonomisation économique.

"Notre ambition est de développer Médina Baye, Kaolack et de participer à la prise en charge des préoccupations des populations", a-t-il indiqué, soulignant que cette journée est l'illustration d'un "engagement citoyen fort" en faveur du bien-être collectif et du développement local.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.