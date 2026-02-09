Sénégal: Pêche artisanale - L'UNAPAS pour 'une protection urgente' contre les incursions des navires industriels

Cap-Skirring — L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (UNAPAS) a de nouveau appelé les pouvoirs publics sénégalais à prendre des mesures urgentes pour protéger la pêche artisanale face aux incursions répétées des navires de pêche industrielle dans la zone maritime qui lui est réservée.

S'exprimant lors de l'étape de Cap-Skirring (sud) de la campagne intitulée "Porter le flambeau pour la protection des métiers de la pêche artisanale", dimanche, le président de l'UNAPAS, Macoumba Dièye, a rappelé les engagements pris par les autorités de repousser les bateaux industriels au-delà de 12 milles nautiques des côtes.

Selon lui, ces incursions sont à l'origine de conséquences graves, notamment la destruction des engins de pêche, des collisions avec les pirogues artisanales, des chavirements et parfois des disparitions de pêcheurs.

Cette situation, qu'il juge particulièrement préoccupante dans la zones du sud, a été également observée sur la Grande-Côte et la Petite-Côte, a-t-il souligné.

Après Kafountine et Ziguinchor, le choix de Cap-Skirring s'inscrit, selon lui, dans une cartographie des zones de conflits entre la pêche artisanale et la pêche industrielle.

Cette caravane vise à porter le plaidoyer des pêcheurs auprès des autorités compétentes.

Maire de Diembering, Demba Niassy.Le président de l'UNAPAS de Cap Skirring, Madiarra Lakhone, estime que cette situation constitue une menace pour la souveraineté alimentaire et la stabilité des communautés côtières.

Il a rappelé que la pêche artisanale constitue un pilier de l'économie nationale et de la sécurité alimentaire du Sénégal.

L'UNAPAS a réitéré, à cette occasion, certaines de ses doléances, dont la protection effective des pirogues artisanales, la réservation exclusive de la zone maritime de 0 à 12 milles nautiques à la pêche artisanale, l'audit et la publication du pavillon de pêche sénégalais, le renforcement de la surveillance maritime, ainsi que la sensibilisation sur les limites de la frontière maritime avec la Guinée-Bissau.

En marge de cette campagne, les acteurs de la pêche de Cap-Skirring ont organisé une course de pirogues dans une ambiance festive.

L'UNAPAS a également profité de cette occasion pour rendre hommage au défunt maire de Diembéring, Léopold Abba Diatta.

L'actuel maire de Diembéring, Demba Niassy, qui a pris part à la manifestation, a salué l'initiative avant de plaider pour une pêche artisanale durable au Cap Skirring.