Guinée: Début des consultations en vue de créer un grand parti pro-chef de l'État

La mouvance présidentielle s'organise en vue des élections législatives et municipales, qui doivent être organisées conjointement d'ici le mois de juillet. Pour préparer ces échéances, le mouvement GMD - Bâtir ensemble - du nom du général Mamadi Doumbouya - qui avait soutenu la candidature du président, est en train de se transformer en parti politique. Objectifs : créer un dispositif de sélection des candidats et mettre en place des structures de long terme pour soutenir le chef de l'État.

Il était le directeur de campagne de Mamadi Doumbouya. Le Premier ministre Bah Oury a désormais la charge de mettre en place le parti présidentiel. Il a entamé les consultations avec les multiples acteurs qui avaient soutenu la campagne du président de la Guinée et qui doivent intégrer le futur parti GMD.

Pour Bah Oury, le temps du regroupement est venu. « Aller comme la situation se présente aujourd'hui, avec une multitude de mouvements de soutien, avec des partis politiques qui sont favorables à la vision du président de la République Mamadi Doumbouya, ce serait aller vers une dispersion des forces. D'où la nécessité, très rapidement, de créer un parti politique », lance-t-il.

Le parti doit être lancé officiellement ces prochaines semaines avec un directoire provisoire. Le congrès, lui, sera organisé plus tard, après les élections.

« Il y a un besoin pour la GMD de s'organiser en parti politique »

Selon l'analyste politique Kabinet Fofana, il fallait aller vite après la présidentielle de décembre. « Il y a un besoin pour la GMD, après avoir remporté la présidentielle, de s'organiser en parti politique, affirme-t-il. Ça reste un mouvement politique pas tout à fait organisé comme un parti. L'objectif de mettre un parti en place sera d'organiser les candidatures, de structurer le parti, mais surtout de pouvoir savoir qui jouera tel ou tel rôle ».

La distribution des postes au sein du parti, poursuit Kabinet Fofana, pourrait faire l'objet de frictions entre les soutiens de la première heure, les membres du gouvernement, ou les ralliés de dernière minute.