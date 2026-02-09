Ethiopie: Le pays enregistre une croissance supérieure à son niveau d'avant la pandémie et table sur une expansion à deux chiffres en 2025/26.

9 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'économie éthiopienne a déjà franchi le cap de la croissance pré-pandémique et devrait afficher une expansion à deux chiffres au cours de l'exercice 2025/26, a affirmé le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie (BNE), Eyob Tekalign.

Le gouverneur s'exprimait en marge de la Conférence d'Alula sur les économies de marché émergentes, organisée conjointement par le ministère des Finances du Royaume d'Arabie saoudite et le Fonds monétaire international (FMI).

Dans une déclaration adressée à l'ENA, Eyob Tekalign a mis en avant l'importance déterminante des réformes macroéconomiques engagées ces dernières années pour consolider la stabilité économique et soutenir la reprise de la croissance.

« L'Éthiopie a non seulement retrouvé, mais dépassé ses niveaux de croissance d'avant la pandémie et se dirige vers une performance économique à deux chiffres durant l'exercice 2025/26 », a-t-il déclaré, soulignant que des réformes macroéconomiques d'envergure ont contribué à renforcer la résilience de l'économie nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Conférence d'Alula rassemble un cercle restreint de ministres des Finances, de gouverneurs de banques centrales ainsi que des responsables internationaux des secteurs public et privé, afin d'échanger sur les perspectives et les défis des marchés émergents.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.